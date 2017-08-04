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سعد سمير يغيب عن مواجهة سموحة بكأس مصر

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سعد سمير يغيب عن مواجهة سموحة بكأس مصر سعد سمير يغيب عن مواجهة سموحة بكأس مصر

التحرير

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تأكد غياب سعد الدين سمير، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مواجهة سموحة، في اللقاء المقرر له يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية، في نصف نهائي كأس .

وكشف مصدر داخل الجهاز الطبي للأهلي أن سمير لن يلحق بلقاء سموحة، موضحًا أن اللاعب لم يبدأ مرحلة الجري حتى الآن.

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وتابع أن سعد يخوض في الفترة الجارية تدريبات في صالة الجيم مشيرًا إلى أن لحاقه بلقاء الفريق الساحلي صعب للغاية.

ويعاني سعد سمير من مزق خفيف في العضلة الأمامية حسبما أكد الجهاز الطبي للأهلي، وتغيب على إثره اللاعب عن تدريبات الفريق منذ لقاء في ختام مباريات الدوري المصري الممتاز.

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التحرير

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