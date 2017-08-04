مصدر يكشف لـ«التحرير» حقيقة عرض الشيخ السويسري

التحرير

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كشف مصدر مسؤول بالجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة العرض السويسري المقدم للحصول على خدمات أحمد الشيخ، لاعب المارد الأحمر، على سبيل الإعارة.

وأكد المصدر لـ«التحرير» أن النادي لم يتلقى أي عروض رسمية حتى الأن بشأن أحمد الشيخ، مؤكدًا أن النادي أغلق فكرة التفريط في أي لاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

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وكان أحمد الشيخ قد أكد لمصدر مُقرب منه، أنه تلقى عرض من أحد الأندية السويسرية على سبيل الإعارة مُقابل 250 ألف دولار، كما تضمن العرض حق الشراء النهائي للنادي السويسري بعد انتهاء الإعارة مقابل مليون و500 ألف دولار «طالع التفصيل»

يذكر أن أحمد الشيخ عاد للنادي الأهلي قادمًا من تجربة إعارة في نادي مصر للمقاصة استمرت لمدة موسم، اعتلى خلالها صدارة هدافي مسابقة الدوري العام برصيد 17 هدفًا.