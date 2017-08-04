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الزمالك يحسم انضمام أحمد جمعة للمنتخب الوطني

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الزمالك يحسم انضمام أحمد جمعة للمنتخب الوطني الزمالك يحسم انضمام أحمد جمعة للمنتخب الوطني

التحرير

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دخل أحمد جمعة مهاجم المصري البورسعيدي، ضمن اهتمامات الجهاز الفني لمنتخب بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، لضمه قبل مواجهتي أوغندا ضمن تصفيات بطولة كأس العالم 2018 في روسيا.

وعلم التحرير أن كوبر أكد لجهازه المعاون، أن جمعة إذا شارك في لقاء فريقه أمام يوم 8 أغسطس الجاري بنصف نهائي كأس مصر، ستكون فرصته قوية جدا في الانضمام للمنتخب قبل لقاءي أوغندا، إلا أن موقف اللاعب يشوبه الغموض من اللحاق بالمباراة، خاصة أنه يُعاني من إصابة في القدم.

كان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، مع الجهاز الإداري للفراعنة، قد اتفق على العودة من أوغندا في الأول من شهر سبتمبر المقبل. 

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ويرتبط الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ومن المنتظر أن يعلن المدرب الأرجنتيني قائمة اللاعبين الذي سيقع عليهم الاختيار في موعد أقصاه 15 أغسطس الجاري. 

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال. 

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، بينما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط. 

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التحرير

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