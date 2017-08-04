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بالصور- سقوط شجرة بمنطقة الزمالك.. وشهود عيان :"نجاة حارس سفارة الصين"

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مصراوي Masrawy

بالصور- سقوط شجرة بمنطقة .. وشهود عيان :"نجاة حارس سفارة الصين"

05:46 م الجمعة 04 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم

ضابط يتنكر في شخصية مدمن للإيقاع بـ

الألبوم التالى

ضابط يتنكر في شخصية مدمن للإيقاع بـ "ديلر" في ملهى بالدقي(صور)

كتب- محمد شعبان:

سقطت شجرة بمنطقة الزمالك، منذ قليل، في تقاطع شارع الجزيرة الوسطى وشارع محمد أنيس أمام سفارة الصين.

وأبلغ الأهالي رجال الإنقاذ البري التابع لإدارة الحماية المدنية، لرفع أثار الحادث و تسيير حركة السيارات.

كانت غرفة الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، تلقت بلاغا يفيد بسقوط شجرة بمنطقة الزمالك، وعلى الفور تم الدفع برجال الإنقاذ البري و بصحبتهم أوناش إلى محل البلاغ، وتمكن رجال الإنقاذ البري من رفع آثار الحادث.

وقال مصدر أمني بالحماية المدنية، إنه لا توجد خسائر في الأرواح أو إصابات، أو تلفيات بالممتلكات العامة أو الخاصة، لافتاً إلى أنها تسببت في تباطئ حركة المرور بمحيط السفارة.

وأضاف المصدر، أنه تم التواصل مع مسئولي الحي للدفع بالمعدات اللازمة لإزالة آثار سقوط الشجرة، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

وأشار شهود عيان إلى نجاة حارس السفارة بـ"معجزة" بعد سقوط الشجرة بقرب سنتيمترات من "كشك الحراسة".

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