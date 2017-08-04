بعد هبوطها اضطرارياً.. إقلاع طائرة "مصرللطيران" من المدينة المنورة بعد إصلاح العطل

كتب - طه عبيد

صرح مصدر مسئول بشركة مصرللطيران، بأن طائرة الشركة رحلة رقم (٦٤٠) من طراز "إيرباص 330-200، أقلعت حالياً من مطار المدينة المنورة متجهة إلى القاهرة، وذلك بعد إصلاح العطل الفني بأحد أجهزة تكييف الطائرة، والذي أدى إلى عودتها لمطار المدينة مرة أخرى بعد الإقلاع بدقائق.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الرحلة غادرت المدينة المنورة وعلى متنها ٤٩ راكبًا.

وقال إنها سوف تصل مطار القاهرة خلال ساعتين.

كانت طائرة تابعة لشركة مصر للطيران، اضطرت للهبوط اضطراريًا بمطار المدينة المنورة اليوم الجمعة، بعد إقلاعها بدقائق من مطار المدنية في طريقها إلى القاهرة بسبب عطل فني أصابها في الجو.

وصرحت مصادر بالشركة، بأنه عقب إقلاع الرحلة رقم ٦٤٠ من مطار المدنية المنورة في طريقها إلى القاهرة اكتشف قائد الطائرة وجود دخان في كابينة القيادة طلب من برج المراقبة بالمدنية السماح له بالعودة والهبوط اضطرارياً.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تم السماح له بالعودة والهبوط اضطرارياً وتم استدعاء فريق من الصيانة والذي نجح في إصلاح العطل، موضحة أنه نتج عن عطل في التكييف.