أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد هبوطها اضطرارياً.. إقلاع طائرة "مصرللطيران" من المدينة المنورة بعد إصلاح العطل

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد هبوطها اضطرارياً.. إقلاع طائرة "مصرللطيران" من المدينة المنورة بعد إصلاح العطل

05:40 م الجمعة 04 أغسطس 2017

كتب - طه عبيد

صرح مصدر مسئول بشركة مصرللطيران، بأن طائرة الشركة رحلة رقم (٦٤٠) من طراز "إيرباص 330-200، أقلعت حالياً من مطار المدينة المنورة متجهة إلى القاهرة، وذلك بعد إصلاح العطل الفني بأحد أجهزة تكييف الطائرة، والذي أدى إلى عودتها لمطار المدينة مرة أخرى بعد الإقلاع بدقائق.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن الرحلة غادرت المدينة المنورة وعلى متنها ٤٩ راكبًا.

وقال إنها سوف تصل مطار القاهرة خلال ساعتين.

كانت طائرة تابعة لشركة للطيران، اضطرت للهبوط اضطراريًا بمطار المدينة المنورة اليوم الجمعة، بعد إقلاعها بدقائق من مطار المدنية في طريقها إلى القاهرة بسبب عطل فني أصابها في الجو.

وصرحت مصادر بالشركة، بأنه عقب إقلاع الرحلة رقم ٦٤٠ من مطار المدنية المنورة في طريقها إلى القاهرة اكتشف قائد الطائرة وجود دخان في كابينة القيادة طلب من برج المراقبة بالمدنية السماح له بالعودة والهبوط اضطرارياً.

وأضافت المصادر في تصريحات صحفية، اليوم الجمعة، أنه تم السماح له بالعودة والهبوط اضطرارياً وتم استدعاء فريق من الصيانة والذي نجح في إصلاح العطل، موضحة أنه نتج عن عطل في التكييف.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • هبوط اضطراري لطائرة مصرية بمطار المدينة المنورة بسبب دخان في كابينة

    أخبار

  • "مصر للطيران": صرف تذاكر الحج لهذا العام غدًا عبر 3 مكاتب للشركة

    أخبار

  • "مصرللطيران": تأكدنا من عدم وجود أي تهديد على رحلة أثينا

    أخبار

  • كارلوس وسلجادور وبيريز يغادرون القاهرة بعد حملة ترويجية للسياحة

    أخبار

إعلان

438e0be7ec.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل