بالصور.. ضبط 75 "موتوسيكل" مخالف في السويس.. ومدير الأمن: الجريمة تنتهي قريبًا

في يوم واحد.. استرداد ٣٢ فدان أملاك دولة بأسيوط

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت حملة أمنية مكبرة لمديرية أمن السويس، 74 دراجة نارية دون لوحات معدنية، مع سحب تراخيص 18 سيارة بسبب الزجاج الملون، والسير بتراخيص منتهية الصلاحية.

وقال اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن أهالي منطقة عرب المعمل وجهوا الشكر لرجال الشرطة على دورهم وتمشيط المنطقة وفحص المترددين عليها، وضبط الدراجات المخالفة، والتي كانت تنشر الخوف بسبب أعمال السرقة بالإكراه وخطف الحقائب.

وأوضح "جاد" في تصريحات صحفية، أن هناك دوريات أمنية تجوب خلال ساعات الليل مدن السلام 1 و2 والتوفيقية،

لضبط العناصر الإجرامية، والانتقال لمكان أي بلاغ بواقعة سرقة أو جريمة.

وأشار "جاد" إلى أن الجريمة ستنتهي قريبًا بالمدن الجديدة، ويجري في الوقت الحالي فحص جميع مستأجري الوحدات السكنية، و"الشقق" المفروشة بهذه المدن.