أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 75 "موتوسيكل" مخالف في السويس.. ومدير الأمن: الجريمة تنتهي قريبًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. ضبط 75 "موتوسيكل" مخالف في السويس.. ومدير الأمن: الجريمة تنتهي قريبًا

04:32 م الجمعة 04 أغسطس 2017

  • عرض 6 صورة

    9537ca68ca.jpg

  • عرض 6 صورة

    013219f128.jpg

  • عرض 6 صورة

    cefb0ec575.jpg

  • عرض 6 صورة

    92671ecc20.jpg

  • عرض 6 صورة

    6d59ebd2a1.jpg

  • عرض 6 صورة

    fbe4a1b1dc.jpg

إعادة الألبوم

في يوم واحد.. استرداد ٣٢ فدان أملاك دولة بأسيوط

الألبوم التالى

في يوم واحد.. استرداد ٣٢ فدان أملاك دولة بأسيوط

السويس - حسام الدين أحمد:

ضبطت حملة أمنية مكبرة لمديرية أمن السويس، 74 دراجة نارية دون لوحات معدنية، مع سحب تراخيص 18 سيارة بسبب الزجاج الملون، والسير بتراخيص منتهية الصلاحية.

وقال اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إن أهالي منطقة عرب المعمل وجهوا الشكر لرجال الشرطة على دورهم وتمشيط المنطقة وفحص المترددين عليها، وضبط الدراجات المخالفة، والتي كانت تنشر الخوف بسبب أعمال السرقة بالإكراه وخطف الحقائب.

وأوضح "جاد" في تصريحات صحفية، أن هناك دوريات أمنية تجوب خلال ساعات الليل مدن السلام 1 و2 والتوفيقية، 

لضبط العناصر الإجرامية، والانتقال لمكان أي بلاغ بواقعة سرقة أو جريمة.

وأشار "جاد" إلى أن الجريمة ستنتهي قريبًا بالمدن الجديدة، ويجري في الوقت الحالي فحص جميع مستأجري الوحدات السكنية، و"الشقق" المفروشة بهذه المدن.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور- ضبط 150 دراجة نارية في السويس.. ومدير الأمن: تستخدم في خطف

    أخبار

  • مصرع 3 أشخاص في حادث سير بالقليوبية

    أخبار

  • مصرع عامل بحري سقط من برج مركب في السويس

    أخبار

  • سقوط عصابة "ذرجينة" لسرقة "سيارات الخردة" في السويس

    أخبار

إعلان

2a8e835bd7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين