نادي الأسير الفلسطيني: الجيش الإسرائيلي يعتقل نائبا في المجلس التشريعي

رام الله – (أ ف ب)

ذكر نادي الأسير الفلسطيني ان الجيش الاسرائيلي اعتقل فجر الجمعة النائب في المجلس التشريعي محمد أبو طير من منزله الكائن في رام الله.

ويأتي اعتقال ابو طير بعد ان أطلق سراحه قبل حوالي شهرين من السجون الاسرائيلية حيث أمضى حكما بالسجن 17 شهرا بتهمة الانتماء لحركة حماس.

وأبو طير ( 65 عاما) هو من سكان مدينة القدس، ولكن إسرائيل نفته إلى مدينة رام الله وسحبت منه البطاقة المقدسية، قبل عشر سنوات.

وقالت المتحدثة باسم نادي الاسير الفلسطيني أماني سراحنة لوكالة فرانس "اعتقل الجيش الاسرائيلي أبو طير، خلال حملة اعتقالات اعتقل خلالها كذلك اكثر من عشرة شبان هذه الليلة فقط".

وباعتقال ابو طير يصبح عدد النواب الفلسطينيين في سجون إسرائيل 13 نائبا، جميعهم تم تحويلهم للاعتقال الاداري، حسب نادي الأسير، باستثناء القيادي في حركة فتح النائب مروان البرغوثي الذي صدر حكم بسجنه أربع مؤبدات، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات الذي يمضي حكما بالسجن لثلاثين عاما.

ولم يعقد المجلس التشريعي الفلسطيني الذي انتخب في بداية 2006 أي جلسة منذ 2007 بعد سيطرة حركة حماس على قطاع غزة واعتقال نوابه.