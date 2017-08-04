بعد ضبط 3 أطنان فاسدة من الخل..تعرف على أسباب عدم صلاحيته

كتب - هشام عواض:

يستخدم الخل لإضافة نكهة إلى الطعام، كما أن له فوائد صحية كثيرة لكن ربما لا تدري ربة المنزل الفرق بين الخل الصالح للاستخدام والفاسد خاصة وان هناك من يسخدمونه في أضيق الحدود فتظل الزجاجة مستخدمة لفترة طويلة،وهناك من يمكن عن طريق الخطأ أن تشتري خلاً فاسداً بالخطأ.

ويؤثر الخل الفاسد عند استخدامه في الطهي بحدوث المشاكل الصحية خاصة أمراض الفشل الكلوي، ولهذا يجب معرفة الفرق بين الطبيعي والفاسد، بحسب موقع "eatbydate".

يفسد الخل الطبيعي بسبب التلوث أو الإصابة الميكروبية سواء بالبكتيريا أو الخمائر أو الفطريات، ويظهر ذلك من خلال رائحته بشكل ملحوظ وهناك 3 مخالفات تؤدي الى فساده وهم:

- استعمال الأواني المعدنية في إنتاج الخل أو التعبئة لأن ذلك يسبب في تكون لون وعكارة بالخل نتيجة تفاعل حامض الخليك مع هذه الأواني، لذلك يجب استخدام أواني خشبية أو بلاستيكية.

- قلة التهوية أثناء التخمير تعيق نمو بكتيريا حامض الخليك، و زيادة التهوية بعد انتهاء التخمير أو أثناء التخزين تجعل بكتيريا حامض الخليك إلى أكسدة الخل المتكون إلى ثاني أكسيد الكربون وماء للحصول على الطاقة اللازمة لها، لذلك تقل الحموضة بالخل.

- حدوث التلوث بسبب نمو الفطريات و الخمائر على سطح الخل، و نمو دودة الخل التي تسبب نقص الحموضة وتغير طعم الخل و فساد منظره.

يذكر أنه تم ضبط مصنعًا غير مرخص لإنتاج الخل بمنطقة الوراق، يقوم بتجميع كميات كبيرة من الخل المخصص للأغراض الصناعية أي غير صالح للاستهلاك الآدمي، وإعادة تعبئته في زجاجات، وطرحه للبيع على أنه خل صالح للاستهلاك. وبلغت كميته 3 أطنان.