سحر نصر تصل القاهرة بعد مشاركتها في اجتماعات المجموعة الإفريقية

كتب- طه عبيد:

وصلت إلى مطار القاهرة الدولي، الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ظهر الجمعة، قادمةً من جمهورية بتسوانا عن طريق الإمارات، وذلك عقب مشاركتها في اجتماعات المجموعة الإفريقية في العاصمة البوتسوانية "غابروني".

وافتتح اجتماعات المجموعة الإفريقية، نائب رئيس بوتسوانا "موكويتسي ماسيسي"، بحضور وزراء عن 54 دولة إفريقية ومسؤولين بالبنك الدولي، حيث تتولى الوزيرة، النائب الأول لرئيس المجموعة الإفريقية.

وناقشت الجلسة الافتتاحية، تنسيق الدول الإفريقية مواقفها الجماعية إزاء مختلف القضايا والموضوعات المطروحة، أمام مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز المصالح الرئيسية للقارة الإفريقية، خاصةً في القضايا الاقتصادية التي تمثل أولوية لها، مثل دفع التحرك الدولي لمكافحة الفقر، ودعم سياسات التمويل التنموي وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البعد الاجتماعي في التنمية الاقتصادية.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزير الاستثمار، خلال الجلسة، أنه تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية في مصر ساهمت في النهوض بالاقتصاد، كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذي حفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحةً أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية ومحاربة الفساد، هي من أهداف الحكومة الأساسية في برنامج مصر للاصلاح الاقتصادي.

وأعربت وزير الاستثمار، عن تقديرها لاختيارها رئيسة للتجمع الإفريقي الذي يطلق عليه "المجموعة الإفريقية" في العام المقبل، واستضافة مصر لاجتماعاته، مشيرةً إلى أنها ستكون فرصة للتعرف على نتائج الاصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر، والفرص الاستثمارية في مختلف المجالات، مؤكدةً أنه سيكون من بين أولوياتنا الرئيسية في هذا التجمع، ضمان أن تكون تطلعات إفريقيا في التنمية في السنوات المقبلة في صميم الإستراتيجيات والمناهج الجديدة التي ستتخذها مجموعة البنك الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية.