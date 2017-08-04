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الأزهر يدين هجوم الأقصر الإرهابي

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مصراوي Masrawy

الأزهر يدين هجوم الأقصر الإرهابي

04:35 م الجمعة 04 أغسطس 2017

الأزهر يدين هجوم الأقصر الإرهابي

الدكتور أحمد الطيب

القاهرة- أ ش أ:

أدان الأزهر الشريف وإمامه الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشدة الهجوم الإرهابي الغادر الذي استهدف كمينًا أمنياً متحركًا في مركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، مما أسفر عن استشهاد أمين شرطة ومواطن، وإصابة ثلاثة مواطنين آخرين تواجدوا بمكان الحادث.

وجدد الأزهر الشريف فى بيان اليوم، رفضه لكافة أشكال العنف والإرهاب، مؤكدا دعمه لقوات الجيش والشرطة في مواجهة القوى الظلامية التي لا تريد الخير لهذا الوطن الأصيل، داعيا إلى ضرورة مواصلة التصدي بكل حسم وقوة لمن يقفون وراء هذه العمليات الإرهابية الجبانة والداعمين لها، مشددا على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا إصرارا على مواجهة هذا الإرهاب الأسود حتى القضاء عليه واجتثاثه من جذوره .

وتابع أن الأزهر الشريف، إذ يدين هذا العمل الإرهابي الغادر، فإنه يسأل الله -عز وجل- أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يحفظ وشعبها وجنودها الأبطال من كل مكروه وسوء.

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