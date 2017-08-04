مصرع طفل بعد اعتداء زوج والدته عليه بالضرب في المحلة

الغربية - مروة شاهين:

شهدت قرية بلقينا التابعة لمركز المحلة الكبرى بالغربية، اليوم الجمعة، مصرع طفل، 4 سنوات، داخل مستشفى المحلة العام بعد وصوله متأثرًا بإصابات مختلفة وفقدان للوعي، إثر قيام زوج والدته بالاعتداء عليه بالضرب.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى المحلة العام يفيد بوصول الطفل "ا.ن"، 4 سنوات، من قرية بلقينا، التابعة لمركز المحلة، مصاب بإصابات مختلفة بصحبة والدته وزوجها، وادعوا أن إصابته نتيجة حادث سيارة.

وبتوقيع الكشف الطبي المبدئي على الطفل، تبيّن عدم صحة أقوال الأم، وظهر أن الطفل تعرّض للضرب المبرح قبل وصوله للمستشفى، ومصاب بكسر في الجمجمة ونزيف بالمخ وإصابات مختلفة.

نُقل الطفل إلى غرفة العناية المركزة، ووضع تحت أجهزة التنفس الصناعي لمتابعة حالته، ولكنه توفي متأثرًا بإصابته.

وبمواجهة الأم بالتقرير الطبي بعد الكشف على نجلها، أكدت أن زوجها هو من اعتدى عليه بالضرب وإحداث إصابته.

جرى ضبط المتهم، وتحرّر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.