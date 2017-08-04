بعد صفقة نيمار.. «صلاح» يزين قائمة أغلى 100 لاعب في العالم

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انتهى مسلسل انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان، بصفقة هي الأكبر في تاريخ كرة القدم بمبلغ 222 مليون يورو، بمسافة هائلة عن اللاعب الذي يليه، بينما أظهرت قائمة أغلى 100 لاعب في العالم، ظهور لاعب عربي وحيد.

ويبلغ قيمة هذا الانتقال أكثر من ضعف الصفقة القياسية، التي شهدت انتقال الفرنسي بول بوجبا من يوفنتوس الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي الصيف الماضي، مقابل 105 ملايين يورو، الذي حلّ في المركز الثاني في القائمة.

وتتضمن الصفقة أيضًا عمولات بعشرات الملايين لوالد نيمار، الذي يعمل أيضًا مديرًا لأعماله، فضلًا عن مكافآت وحوافز أخرى للاعب، تقرب إجمالي تكلفة الصفقة من 500 مليون يورو.

وتضم قائمة أغلى 10 لاعبين في العالم التي نشرها موقع "جول العالمي" جاريث بيل في المركز الثالث عند انتقاله عام 2013 من توتنهام إلى ريال مدريد مقابل 100.8 مليون يورو، وكريستيانو رونالدو عام 2009 من مانشستر يونايتد إلى ريال مدريد مقابل 94 مليون يورو، وجونزالو هيجواين من نابولي إلى يوفنتوس عام 2016 مقابل 90 مليون يورو.

واحتل المركز السادس نيمار عند انتقاله من سانتوس إلى برشلونة عام 2013 مقابل 86.2 مليون يورو، وفي المركز السابع روميليو لوكاكو من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد عام 2017 مقابل 84.8 مليون يورو، ثم لويس سواريز من ليفربول إلى برشلونة عام 2014 مقابل 82.3 مليون يورو، وخاميس رودريجيز من موناكو إلى ريال مدريد عام 2014 مقابل 80 مليون يورو، وعاشرًا ألفارو موراتا من ريال مدريد إلى تشلسي مقابل 78.9 مليون يورو قبل أيام قليلة.

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وحلّ النجم المصري محمد صلاح في المركز 53 مكرر بعد صفقة انتقاله من روما الإيطالي إلى ليفربول الإنجليزي مقابل 42 مليون يورو قبل أسابيع.

وبلغت القيمة الأولية لصفقة صلاح 42 مليون يورو، إضافة إلى 8 ملايين يورو مرتبطة بأداء اللاعب، وما يمكن أن يحققه من أرقام مع فريقه الجديد، ما يجعله أغلى لاعب عربي وإفريقي في العالم، وهذه الأرقام تجعل من صلاح أغلى صفقة في تاريخ النادي الإنجليزي، محطمًا الرقم السابق المسجل باسم أندي كارول 35 مليون جنيه إسترليني.

وشهد المركز 53 صفقة انتقال للاعبين آخرين بنفس المبلغ (42 مليون يورو)، هم روي كوستا من فيورونتينا إلى ميلان عام 2001، وخافيير باستور من باليرمو إلى باريس سان جرمان عام 2011، وتياجو سيلفا من ميلان الإيطالي إلى باريس سان جرمان عام 2012، وجاكسون مارتينيز من أتلتيكو مدريد إلى جوانجو إيفرجراند الصيني عام 2016، وهنريك ميختيريان من بورسيا دورتموند إلى مانشستر يونايتد عام 2016، وليوناردو بونوتشي من يوفنتوس إلى ميلان عام 2017.