كيف ستتأثر سوق الانتقالات برحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان؟

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انتقل نيمار إلى نادي باريس سان جيرمان مقابل 198 مليون إسترليني، في صفقة قياسية سيحصل بموجبها اللاعب البرازيلي على أجر أسبوعي يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

ستؤدي تلك الصفقة إلى حدوث ثورة كبيرة في سوق الانتقالات الحالية، حيث سيسعى برشلونة إلى شراء البديل للاعب البرازيلي في ظل امتلاك برشلونة الأموال الوفيرة من صفقات نيمار التي تسمح للعملاق الكتالوني بالتعاقد مع أبرز نجوم العالم بسهولة، وسيكون الدوري الإنجليزي المتضرر الأكبر من تلك الصفقة.

وسيكون هدف برشلونة الأبرز لتعويض نيمار هو التعاقد مع مواطنه البرازيلي فيليب كوتينيو من صفوف ليفربول، حيث سيرفع البرسا من قيمة العرض المقدم للريدز ليصل إلى أكثر من 90 مليون جنيه إسترليني، إلى جانب منح ليفربول كلا من رافينيا وأندريه جوميز.

وأشارت صحيفة "ذا صن" البريطانية إلى رغبة برشلونة في الحصول على خدمات ديلي ألي من توتنهام، في حال فشل في التعاقد مع كوتينيو، خاصة أن اللاعب الإنجليزي يمتلك القدرة على تسجيل الأهداف وصناعتها بمثالية كبيرة.

ويعد برشلونة من أكبر المعجبين باللاعب الإيطالي ماركو فيراتي، وبعدما حصل باريس سان جيرمان على خدمات نيمار من برشلونة، سيكون من السهل بعض الشيء التفريط في فيراتي لصالح البرسا، الذي يرغب في تدعيم خط الوسط إلى جانب شراء مهاجم لتعويض رحيل نيمار.

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وبدوره كان أنطوان جريزمان على مقربة شديدة من مغادرة أتلتيكو مدريد هذا الصيف تجاه مانشستر يونايتد، إلا أن اللاعب الفرنسي قرر الاستمرار في صفوف الروخيبلانكوس لعام إضافي، في ظل تعرض الفريق الإسباني لعقوبة عدم شراء لاعبين خلال الميركاتو الحالي.

وسيكون جريزمان من أبرز اللاعبين الذين سيرغب برشلونة في الحصول على خدماتهم لتعويض رحيل نيمار، إلى جانب مهاجم بروسيا دورتموند عثمان ديمبلي ومهاجم يوفنتوس باولو ديبالا، إلى جانب مهاجم موناكو كيليان مبابي.

وفي حال نجح برشلونة في خطف كوتينيو من ليفربول، سيعمل الريدز بقوة على شراء المهاجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، الذي سبق أن عمل مع يورجين كلوب من قبل في ألمانيا، كما سيحاول ليفربول التعاقد مع لاعب لايبزيج نابي كيتا، خاصة الريدز سيمتلكون حينها المال الكافي لإنهاء تلك الصفقة المتعثرة منذ بداية الميركاتو.

وبعد إنفاق باريس سان جيرمان الكثير من الأموال للتعاقد مع نيمار، سيحاول الفريق الفرنسي بيع بعض اللاعبين لإحداث التوازن وعدم الإخلال بقواعد اللعب المالي النظيف، وسيكون من المرشح رحيل فيراتي إلى برشلونة ولوكاس مورا إلى ليفربول، ليكون بديلا جيدا لكوتينيو في حال رحيله إلى برشلونة.