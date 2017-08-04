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تراجع ملحوظ في نسبة الاعتداءات على طالبي اللجوء في ألمانيا

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مصراوي Masrawy

تراجع ملحوظ في نسبة الاعتداءات على طالبي اللجوء في ألمانيا

05:14 م الجمعة 04 أغسطس 2017

تراجع ملحوظ في نسبة الاعتداءات على طالبي اللجوء في ألمانيا

برلين - (د ب أ):
تراجع عدد الاعتداءات اللفظية والجسدية، التي تستهدف طالبي لجوء في ألمانيا في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2016.

وبحسب رد وزارة الداخلية الألمانية على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار"، والذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية، على نسخة منه اليوم الجمعة، بلغ عدد هذه الاعتداءات خارج النزل التي يقيم فيها اللاجئون في النصف الأول من العام الجاري 642 اعتداء، بواقع 318 اعتداء في الربع الأول و324 اعتداء في الربع الثاني.

وجاء في الرد أن تلك الاعتداءات تضمنت الكثير من الإهانات والألفاظ النابية، بالإضافة إلى إصابات جسدية في 123 حالة.

ووفقا للبيانات، تراجعت الاعتداءات، التي استهدفت طالبي لجوء في ألمانيا خارج نزل اللاجئين مقارنة بالنصف الأول من عام 2016 بنسبة كبيرة، حيث تجاوز عددها في ذلك الحين 1500 اعتداء.

ورغم تراجع الأعداد، انتقدت خبيرة الشؤون الداخلية في حزب "اليسار"، أولا يلبكه، استمرار موجة الاعتداءات العنصرية "في مستوى لا يمكن احتماله"، وقالت: "النازيون الجدد والعنصريون لازالوا يشكلون تهديدا يوميا للاجئين".

كما تراجع عدد الهجمات التي تستهدف نزل للاجئين، حيث أعلن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في نهاية يونيو الماضي عن نتائج نصف سنوية مؤقتة، تبين منها أن عدد تلك الهجمات بلغ في النصف الأول من العام الجاري 153 هجمة، مقابل 706 هجمات في النصف الأول من عام 2016.

وترى يلبكه أن هذا التراجع لا يعني أنه ليس هناك حاجه للاستمرار في التحذير من المخاطر التي يشكلها اليمين المتطرف على اللاجئين، وقالت: "تراجع عدد الهجمات على نزل اللاجئين لا يدعو للاطمئنان"، موضحة أن هذا الوضع غير مقبول بالنسبة للمتضررين منه، وكذلك للمجتمع، وقالت: "أشعر بالقلق إزاء تأثير الاعتياد على هذه التهديدات اليومية والعنف من قبل النازيين".

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