وزير الخارجية الألماني يحذر من انقسام المجتمع الأوروبي إلى طبقتين

ألمانيا - (د ب أ):

حذر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل من انقسام المجتمع في أوروبا إلى طبقتين.

وقال جابريل، عقب لقاء نظيره السلوفاكي ميروسلاف لايتشاك، اليوم الجمعة، في مدينة فولفسبورج الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى عملية إصلاح تراعي عدم انقسام المجتمع الأوروبي فيما بعد إلى طبقة أولى وأخرى ثانية.

وأضاف جابريل: "رغم كل الصعوبات التي نواجهها حاليا، لدينا اهتمام كبير في ألا يصل الأمر إلى انقسام بين وسط أوروبا وغربها القديم".

وذكر جابريل أن سلوفاكيا تلعب داخل الاتحاد الأوروبي دورا كبيرا كوسيط، لشعورها بارتباط وثيق بغرب أوروبا، موضحا أنه لا يكفي للاتحاد الأوروبي أن يكون هناك تكتل يجمع بين دولتين أو ثلاث دول قوية، مؤكدا ضرورة أن يكون لكافة الدول الأعضاء في الاتحاد نفس التصورات بشأن التطور الاقتصادي والسياسي والثقافي في القارة.

وذكر جابريل أن سلوفاكيا تعد ضمانة لعدم نسيان هذه الأهداف.

وتم خلال الاجتماع بين الوزيرين التأكيد على المصالح المشتركة في تقوية القطاع الصناعي.

وأوضح جابريل أن شركة "فولكسفاجن" لصناعية السيارات،على سبيل المثال، ليست مهمة فقط لألمانيا، بل أيضا لأكثر من 12 ألف عامل في العاصمة براتيسلافا وسلوفاكيا.

ووقع الوزيران مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات بين البلدين عبر مشاورات حكومية مشتركة.