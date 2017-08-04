إحالة المدير الإداري ومعاون مستشفى أبو قير للتحقيق.. "صور"

الإسكندرية – محمد عامر:

قرر الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، اليوم الجمعة، إحالة المدير الإداري لمستشفى أبو قير العام للتحقيق، واتخاذ كل الإجراءات القانونية، لوجود إهمال بقسم الطوارئ وزيادة أعداد المنتظرين من المرضى وطول وقت الانتظار وعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأجرى "سلطان" جولة ميدانية مفاجئة، اليوم الجمعة، بمستشفى أبو قير العام، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والتأكد من مستوى طاقم المستشفى من مديرين وأطباء وتمريض وعاملين.

وقرر المحافظ، خلال الجولة التي تضمنت تفقد جميع أقسام المستشفى، إحالة معاون المستشفى للتحقيق لإهماله في غرف الكهرباء والأكسجين بالمستشفى وعدم نظافة أجهزة الأكسجين بها.

وكلّف "سلطان" وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية بتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية التي تحتاجها المستشفى، مشددًا على ضرورة تكثيف المرور على جميع المستشفيات وتوفير جميع احتياجات المستشفيات من أدوية ومستلزمات طبية لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والرعاية الكاملة لهم.

بينما أشاد المحافظ بمستوى النظافة والخدمة بالأقسام الداخلية المختلفة وقسم الغسيل الكلوي والعيادات الخارجية بالمستشفى، بالإضافة إلى وحدة المناظير المزمع افتتاحها نهاية الشهر الجاري كأحد أهم الوحدات التي تحتاجها المستشفى، مشددًا على الأطباء وطاقم التمريض وجميع المسئولين والعاملين بالمستشفى بضرورة استغلال إمكانات المستشفى وتقديم الرعاية الكاملة للمرضى والمساهمة بالنهوض والتعاون مع المنظومة الطبية بالإسكندرية.

وأكد المحافظ بذل المزيد من الجهد لتطوير الخدمات الطبية ورفع كفاءة العنصر البشرى العامل بالمستشفى، وتحسين مستوى الرعاية الصحية التى يتلقاها المواطنون بصورة عادلة وعاجلة وبجودة كبيرة، مؤكدًا أنه مستمر في جولاته المفاجئة لمستشفيات الإسكندرية، لتطوير منظومة الصحة بالثغر والارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والصحية المقدمة للمواطنين.