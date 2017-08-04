بالصور- هبوط أرضي بطريق دسوق - قلين بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهد طريق دسوق - قلين، ما بعد حي دحروج بمدينة دسوق بكفر الشيخ، اليوم الجمعة، هبوطًا أرضيًا، دون سبب، ما أدى إلى ذعر المارة على هذا الطريق، من قائدي السيارات، وسكان المنطقة، والمزارعين، خشية امتداده إلى باقي الطريق.

كان فريق المتابعة الميدانية، بمجلس مدينة دسوق، أثناء متابعته حالة العمل بالشوارع، والطرق العامة، بنطاق مدينة دسوق، تحت إشراف اللواء حمدي الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ، ورئيس المركز والمدينة، اكتشف وجود هبوط أرضي بالطريق العام دسوق - قلين، دون معرفة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك.

وانتقل السيد شنقار، وأحمد عيسى، نائبا رئيس المدينة، وأشرف داود رئيس حي شمال، إلى موقع الهبوط، والذي تبين أنه عبارة عن حفرة بعمق كبير، تستوجب التعامل معها، فيما وجه مساعد محافظ كفر الشيخ ورئيس مركز ومدينة دسوق، بسرعة التعامل معه، حتى لا يتفاقم الأمر بباقي الطريق.

كما قرر اللواء حمدي الحشاش، مساعد محافظ كفر الشيخ، مخاطبة مديرية الطرق والكباري بالمحافظة، طالب فيها بتشكيل لجنة لمتابعة حالة هذا الطريق، للوقوف على أسباب حدوث الهبوط، وفحص الطريق كاملًا.