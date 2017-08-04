وزيرة الاستثمار: ندعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية دعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقليوبية وزيادة الاستثمارات فيها لتوفير فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال جولتها التفقدية، اليوم الجمعة، بمرافقة محافظ القليوبية اللواء محمود عشماوي، وأعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة داخل المناطق الاستثمارية والصناعية ببنها.

وأوضحت الوزيرة أن عددا كبيرا من المستثمرين طلبوا ضخ استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة في المشروعات الكبرى بمدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

شاهد أيضا

من جانبه، أشار المحافظ إلى أنه بحث مع الوزيرة إنشاء مناطق استثمارية جديدة بالمحافظة، وتطوير مدينة القناطر الخيرية، واستغلال طبيعة المدينة في إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية والسياحية بها على كورنيش النيل، كما تم مناقشة إقامة مشروعات استثمارية على بحيرة عرب العليقات بالخانكة.

ولفت إلى أن المحافظة تفتح ذراعيها لتشجيع المستثمرين وتقدم الدعم اللوجيستي من خلال توصيل المرافق للمناطق الاستثمارية، التي تقع فى مواقع استراتيجية بالقرب من الطريق الإقليمى الدولى والطريق الحر الجديد "بنها- شبرا الخيمة".