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جنازة عسكرية لشهيدي الهجوم على «كمين إسنا» (صور)

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جنازة عسكرية لشهيدي الهجوم على «كمين إسنا» (صور) جنازة عسكرية لشهيدي الهجوم على «كمين إسنا» (صور)

التحرير

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شيع الآلاف من أبناء مركز إسنا بالأقصر، اليوم الجمعة، جنازة شهيدي الحادث الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية متحركة، وأسفر عن استشهاد أمين شرطة ومواطن، وإصابة 3 آخرين.

جنازة الشهيدين (1)

تقدم المشيعون محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، واللواء عصام الحملي مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء مصطفى صلاح الدين مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

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جنازة الشهيدين (4)

ردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب منها "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله" و"لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، مطالبين بالقصاص للشهداء.

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التحرير

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