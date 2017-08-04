جنازة عسكرية لشهيدي الهجوم على «كمين إسنا» (صور)

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شيع الآلاف من أبناء مركز إسنا بالأقصر، اليوم الجمعة، جنازة شهيدي الحادث الإرهابي الذي استهدف دورية أمنية متحركة، وأسفر عن استشهاد أمين شرطة ومواطن، وإصابة 3 آخرين.

تقدم المشيعون محافظ الأقصر الدكتور محمد بدر، واللواء عصام الحملي مساعد وزير الداخلية لقطاع جنوب الصعيد، واللواء مصطفى صلاح الدين مدير الأمن، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلس النواب.

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ردد المشيعون هتافات مناهضة للإرهاب منها "لا إله إلا الله.. الشهيد حبيب الله" و"لا إله إلا الله.. الإرهاب عدو الله"، مطالبين بالقصاص للشهداء.