حملة ترويجية وطيران خاص.. السياحة تتأهب لإنقاذ شرم الشيخ

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في جلسة غاب عنها كبار المستثمرين، اجتمع يحيى راشد وزير السياحة، وخالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع بعض مستثمري شرم الشيخ، ومنهم: "هشام علي، وناصر عبد اللطيف، ونادر هشام علي، ومودي الشاعر، ومطيع إسماعيل، وجيفارا الجافي"، وذلك في إطار خطة عمل وزارة السياحة لزيادة الحركة الوافدة لمدينة شرم الشيخ، بينما غاب عن الاجتماع العديد من المستثمرين، وعلى رأسهم عماد عزيز، وكامل أبو علي، وحسام الشاعر، وسمير عبد الفتاح، وغيرهم.

ناقش الاجتماع خطة عمل شركة الدعاية "JWT"، المسئولة عن الترويج الخارجي لمصر لمدة 3 سنوات مقابل 66 مليون دولار، والتي يعترض أغلب المستثمرين السياحيين على أدائها منذ توقيع التعاقد معها، بينما اختص الوزير الاجتماع بمناقشة خطة الشركة في حملة الترويج والتسويق لمدينة شرم الشيخ، التي سوف تقوم بها خلال الفترة القادمة، بعد أن اعتمد مجلس إدارة هيئة التنشيط السياحي برئاسة هشام الدميري تخصيص مبلغ 10 ملايين جنيه لتنفيذها، وهو ما تم تخصيصه من المبلغ الإجمالي للحملة الترويجية للمقصد السياحي المصري.

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وقال الدميري إنه تم الاتفاق على أن تبدأ الحملة في عدة أسواق أوروبية، منها ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، وأوكرانيا، وبولندا، وجمهورية التشيك، بالإضافة إلى عدد من الأسواق العربية، مشيرًا إلى أنه تمت مناقشة الخطة التي وضعتها شركة الدعاية مع المستثمرين، حيث ستعمل "JWT" على وضع التصور النهائي للحملة خلال الأيام القادمة بعد أخد آراء المستثمرين ورؤيتهم في الاعتبار، وذلك للبدء في تنفيذها في أقرب وقت، ولفت إلى أن الحملة سوف تستغرق ٦ أشهر من تاريخ البدء فيها.

وما بين الموافقين والمعترضين.. كان هشام الدميري قد وقع تعاقدًا مع شركة مصر للطيران "الكرنك"، ومثلها جمال الجزار، لتكون الشركة هى الناقل الجوي الرسمي لجميع أنشطة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويتضمن البروتوكول تبادل الحملات الدعائية بينهما من خلال مكاتب تنشيط السياحة وطائرات مصر للطيران، علاوة على استضافة الرحلات التعريفية التى تتم من خلال هيئة تنشيط السياحة للوفود السياحية وأصحاب القرار بقطاع السياحة الخارجية.

وتضمن البروتوكول رعاية كل المناسبات بأنواعها التى تقام بمصر والخارج لزيادة الحركة السياحية وتحسين الصورة الذهنية لمصر أمام العالم، وكذلك عمل لجان ترويجية مشتركة للتسويق للمقاصد السياحية وشركة مصر للطيران الوطنية، كما ستتعاون الجهتان في استضافة كبار منظمي الرحلات الأجانب، والصحفيين السياحيين من شتى الدول بهدف الترويج لأمن وأمان المقصد السياحي المصري.