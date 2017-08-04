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الأمن التونسي يعتقل عناصر خلية تكفيرية تنشط قرب العاصمة

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مصراوي Masrawy

الأمن التونسي يعتقل عناصر خلية تكفيرية تنشط قرب العاصمة

04:53 م الجمعة 04 أغسطس 2017

الأمن التونسي يعتقل عناصر خلية تكفيرية تنشط قرب العاصمة

الأمن التونسي

تونس - (د ب أ):

اعتقلت قوات الأمن في تونس عناصر خلية تكفيرية تنشط بمنطقة قريبة من العاصمة، وتقوم بعمليات استقطاب والتخطيط لاستهداف مقار أمنية.

وذكرت وزارة الداخلية اليوم الجمعة أن عناصر الخلية دأبوا على عقد لقاءات في مقاه بمنطقة دوار هيشر غرب العاصمة، بنية استقطاب عناصر شبابية لتبني الفكر التكفيري وتعبئتهم لأغراض من شأنها الإضرار بأمن واستقرار البلاد.

وأفادت الداخلية بأن عناصر الخلية، وعددهم خمسة، اعترفوا بنيتهم مراقبة واستهداف المقرات الأمنية وكانت لهم سوابق في استهداف مقر الحرس الوطني في الجهة.

ودوار هيشر منطقة شعبية، وتعد من المعاقل الرئيسية لأنصار التيار السلفي وقد سبق أن شهدت مواجهات بين سلفيين وقوات الأمن في فترة صعود التيار الاسلامي المتشدد بعد أحداث الثورة عام 2011.

وقالت الداخلية إن العناصر الموقوفة اعترفوا بأنهم سعوا للالتحاق بالجماعات الإرهابية بسورية، ثم تعمدوا التخلي عن مظاهر التدين للتخلص من المراقبة الأمنية.

وتواجه عناصر الخلية دعوى قضائية للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيم إرهابي.

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