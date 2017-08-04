مصرع أمين شرطة وإصابة طفله في حادث مروري بالمنيا

المنيا ــ ريمون الراوي:

لقي شرطي مصرعه، وأصيب طفله، البالغ من العمر 3 سنوات، اليوم الجمعة، في تصادم دراجته البخارية مع سيارة ملاكي صدمته ولاذت بالفرار بالطريق الصحراوي الشرقي، فيما أوضح مصدر أمني أنه لا يوجد ما يؤشر لكون الحادث متعمدًا، وأن الدلائل تشير لكونه حادثًا عاديًا.

وتلقى اللواء ممدوح عبد المنصف، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد الدكتور منتصر عويضة، مدير قطاع البحث الجنائي، بمصرع "ف.و.م"، أمين شرطة مقيم بقرية "البرجاية" التابعة لمركز المنيا، إثر حادث تصادم بين دراجة المتوفى وسيارة ملاكي، ووقع الحادث في غير أوقات عمل المتوفى.

وكشف تقرير الدكتور هاني إسحق شحاتة، مفتش وموثق صحة مركز وبندر المنيا، أن الشرطي توفي متأثرًا بإصابته بكسر بقاع الجمجمة، ونزيف حاد بالمخ وفشل في التنفس، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة.

وتبين من التحريات هروب السيارة الملاكي من محل الواقعة بعد التصادم، وتحطم الدراجة النارية للمتوفى، وإصابة طفله "معتز"، 3 سنوات باشتباه ما بعد الارتجاج، وكدمات متفرقة بالجسم، إلا أن حالته الصحية مستقرة بعد تلقي الإسعافات اللازمة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأودعت جثة المتوفى بمشرحة مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة، وجاري البحث عن السيارة الهاربة.