وكيل "صحة الغربية": إخلاء "أورام طنطا" على مراحل.. و19 مليون جنيه للترميم

الغربية – مروة شاهين:

قال الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الجمعة، إنه جرى تجهيز أماكن لاستقبال مرضى معهد الأورام، لنقلهم على مراحل إلى مستشفى صدر بسيون، في الوقت الذي لم تصلح فيه جميع الأماكن التي تم اقتراحها، لتكون مكانًا جديدًا لهم، لعدم اتساعها للمرضى أو الأطباء والفنيين والإداريين العاملين بالمعهد، لذلك تم تخصيص 3 أداوار بمستشفى كفر الزيات العام لاستقبالهم.

يأتي ذلك عقب قرار بإخلاء معهد أورام طنطا، من جميع المرضى والعاملين، لاكتشاف لجنة فحص شامل من وزارة الصحة بالقاهرة، أن المعهد آيل للسقوط، ما يشكل خطرًا كبيًرا على المرضى.

وأضاف شرشر، في تصريحات لـ"مصراوي"، أنه جرى تخصيص 19 مليون جنيه لأعمال ترميم المعهد، من ميزاينة وزارة الصحة.

وأشار وكيل الوزارة، إلى أنه سيتم إخلاء معهد الأورام من المرضى على عدة مراحل، حتى يتم الانتهاء من نقل جميع المرضي بالمعهد.

وأضاف أنه جرى اقتراح عدد من الأماكن الخاصة بالمحافظة، لإنشاء المعهد عليها، إلا أن الشروط الخاصة بوزارة الصحة لا تسمح بإنشاء المبنى إلا داخل الكتلة السكنية، فجرى الاتفاق على تخصيص 3 طوابق بمستشفى كفر الزيات العام، لحين إنشاء مكان آخر بديل يتم تجهيزه من جميع النواحي ويكون مطابقًا لشروط وزارة الصحة.

وقال اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، لـ"مصراوي"، إنه سيتم تخصيص مساحة 8400 متر بمدينة طنطا الجديدة، لإنشاء مركز لأورام طنطا عليها، بعد إنهاء إجراءات استبدالها مع هيئة الأوقاف المصرية.

ويخدم معهد أورام طنطا، جميع محافظات وسط الدلتا وهي الغربية والدقهلية والمنوفية كفر الشيخ والبحيرة.