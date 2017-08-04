كوبر يرفض ضم باسم مرسي لمواجهتي أوغندا

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علم التحرير، من مصادر موثوقة داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر مدرب الفراعنة، رفض ضم باسم مرسي مهاجم الزمالك لمواجهتي أوغندا في تصفيات كأس العالم.

وأبدى كوبر عدم رضاه عن مستوى اللاعب في الفترة الأخيرة، فضلًا عن كثرة اعتراضه على الحكام ومشاداته المتكررة مع زملائه بالفريق أو لاعبي الفرق المنافسة، وكلها أمور تجعله خارج التركيز المطلوب.

كان الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب الوطني، قد اتفق مع الجهاز الإداري للفراعنة، على العودة من أوغندا في الأول من شهر سبتمبر المقبل.

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ويرتبط المنتخب الوطني بمباراة أمام أوغندا يوم 31 من شهر أغسطس الجاري، في إطار لقاء الجولة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا، ومن المنتظر، أن يعلن المدرب الأرجنتيني قائمة اللاعبين الذين سيقع عليهم الاختيار في موعد أقصاه 15 أغسطس الجاري.

وتطير بعثة المنتخب إلى أوغندا يوم 29 أغسطس، عقب خوض مران خفيف صباحي، على أن تعود بعد المباراة بيوم، حيث سيلتقيان مجددًا يوم 5 من شهر سبتمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

ويتصدر المنتخب الوطني ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط، بعد الفوز على الكونغو وغانا، فيما يحتل منتخب أوغندا المركز الثاني برصيد 4 نقاط.