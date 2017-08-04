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«الجبلاية» يعلن رسوم الشكاوى والاستبدال للموسم الجديد (مستندات)

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أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، رسوم الشكاوى الخاصة بالموسم الجديد، سواء من لاعب ضد نادٍ أو نادٍ ضد آخر أو مدرب ضد نادٍ.

وجاءت رسوم الشكاوى على النحو التالي:

- شكوى لاعب ضد ناد أو العكس في الدوري الممتاز.. 1000 جنيه.
- شكوى لاعب في الدرجة الثانية ضد ناديه أو العكس.. 500 جنيه.
- شكوى ضد أو من لاعب هاوٍ.. 300 جنيه.
- شكوى مدرب في الدوري الممتاز ضد النادي أو العكس.. 10000 جنيه.
- شكوى مدرب في الأقسام الأدنى ضد النادي أو العكس.. 500 جنيه.
- شكوى وسيط ضد لاعب محترف في الدوري الممتاز.. 2000 جنيه.
- شكوى وسيط ضد لاعب محترف في القسم الثاني أو الثالث.. 1000 جنيه.
- في حالة تقدم وسيط بشكوى من عدم تنفيذ قرار صادر من لجنة شئون اللاعبين ضد لاعب يحصل اتحاد الكرة على 10% من المبلغ المُحدد في القرار.
- شكوى لاعب محترف ضد وسيط.. 500 جنيه.
- شكوى ناد في الدوري الممتاز ضد آخر.. 5000 جنيه.
- شكوى ناد في الأقسام الثاني والثالث والرابع ضد آخر.. 1000 جنيه.

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كما أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة رسوم الاستبدال للأندية في الموسم الجديد، في حالة قيام أي نادٍ برفع اسم لاعب من قائمته لقيد لاعب آخر.

وحدد مسئولو الجبلاية مبلغ 20 ألف جنيه لاستبدال اللاعب الواحد في الدوري الممتاز، و5000 جنيه للدرجة الثانية، و2000 جنيه للدرجة الثالثة، و500 جنيه للقسم الرابع، و200 جنيه للمراحل السنية.

من جانبه كشف محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه تقرر تخفيض رسوم التسجيل للمشاركة في كأس بعد اعتراض أندية الأقسام الثاني والثالث والرابع، حيث قرر الجبلاية تخفيض الرسوم إلى 5 آلاف جنيه فقط بدلًا من 10 آلاف جنيه.

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