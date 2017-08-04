راتب يونيو يُثير أزمة بين الجبلاية وهاني رمزي

التحرير

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نشبت أزمة بين مسئولي اتحاد الكرة، وهاني رمزي المدير الفني السابق لمنتخب المحليين، ومُعاونيه طارق السعيد وطارق السيد، بعد قرار توجيه الشكر للثلاثي الأخير.

وعلم التحرير أن اتحاد الكرة رفض صرف راتب الثلاثي عن شهر يونيو 2017، بعدما تمت إقالتهم الشهر الماضي، وهو الأمر الذي أغضب رمزي والسعيد والسيد، خاصة أن الجبلاية صرف رواتب بقية الجهاز الفني، التي استمرت مع المدير الفني الحالي حمادة صدقي، وهما هشام عبد المنعم وخالد مصطفى.

وكان قد تقرر سفر بعثة المنتخب الوطني للمحليين للمغرب يوم 15 أغسطس الجاري، لخوض مباراة الإياب أمام المنتخب المغربي يوم 18 أغسطس، في تصفيات بطولة الأمم الإفريقية للمحليين 2018 والعودة للقاهرة في اليوم التالي للمباراة.

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من جانبه كشف أسامة نبيه المدرب العام لمنتخب الوطني، لـ«التحرير»، أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، سيحضر مباراة منتخب المحليين أمام المغرب 13 أغسطس الجاري في ذهاب تصفيات كأس الأمم الإفريقية، لمتابعة الثلاثي: أحمد جمعة، وحسين الشحات، وهشام محمد.

يذكر أن المنتخب دخل معسكرًا مغلقًا بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر، وانضم للمعسكر 22 لاعبا، هم: عماد السيد ومسعد عوض ومحمد أشرف عبد القادر وعاصم صلاح ومحمد رزق ومحمد أشرف "روقة" ومحمود صلاح ومحمد عنتر ونبيل عماد ومحمد متولي "كناريا" ومحمد جمال وحمادة فاروق وأحمد مودي وطارق أبو العز ورجب نبيل ومحمود غالي ومحمد جابر وصلاح محسن ومحمد أبو شعيشع وناصر ماهر ومحمد أنور وحسين الشحات.