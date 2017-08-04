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مقتل سائق أتوبيس على يد راكب بمدينة نصر بسبب "زحمة الطريق"

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مصراوي Masrawy

مقتل سائق أتوبيس على يد راكب بمدينة نصر بسبب "زحمة الطريق"

04:39 م الجمعة 04 أغسطس 2017

المتهم

كتب – فتحي سليمان وسامح غيث:

أنهى راكب حياة سائق أتوبيس نقل عام، اليوم الجمعة، بعصا خشبية على رأسه، إثر مشادة نشبت بينهما لرغبة الراكب تفادي الزحام والخروج عن خط السير والمرور من أحد الشوارع الجانبية.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بلاغًا من الأهالي بوجود مشاجرة، بين راكب وسائق توفى إثرها الأخير، بمنطقة الحي العاشر.

كشفت التحريات نشوب مشادة كلامية بين "عبد الناصر.ع"، 47 سنة، سائق أتوبيس نقل عام، و ".ي" 42 سنة، لرغبة الثاني تفادي الزحام والخروج عن خط السير إلا أن السائق رفض ذلك فتطورت المشادة إلى مشاجرة تعدى خلالها الثاني على قائد الأتوبيس بالضرب على رأسه باستخدام عصا خشبية مما أدى إلى إصابته بتورم الرأس من الخلف ووفاته في الحال.

ألقى رجال المباحث، القبض على المتهم وضبطت الأداة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.

حُرر محضر بالواقعة وأحاله اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق .

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