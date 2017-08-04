بيجو تعلن موعد عودة «أوبل» للربح

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حددت شركة "بيجو – ستروين" الفرنسية، موعد عودة مبيعات "أوبل" للحالة الربحية، بعد أن اهتزت مبيعاتها على مدار أعوام طويلة.

وبحسب موقع "GM Authority”، فإن الشركة الفرنسية أكدت أن "أوبل" ستكون شركة مُربحة مع حلول عام 2022، مشيرة إلى أن هناك خطط تسويقية تنتظر الشركة الألمانية في الوقت الحالي لإعادة إحيائها في الأسواق العالمية مجددًا.

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وتهدف الشركة الفرنسية التي أتمت عملية شراء "أوبل" منذ أيام قليلة، في استعادة الهامش الربحي لمبيعات الشركة الألمانية، بعد تراجع واضح أدى إلى اتخاذ "جنرال موتورز" قرارًا ببيعها خلال مطلع العام الجاري.