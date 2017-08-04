برشلونة: رحيل نيمار ليس نهاية العالم.. والبارسا أكبر من أي لاعب

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أكد المتحدث الرسمي باسم نادي برشلونة الإسباني، جوسيب فيفز، أن فريقه لن يتأثر برحيل البرازيلي نيمار دا سيلفا، إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال فيفز، في تصريحات نقلها موقع "تودو ميركاتو" الإسباني: "حاولنا إرضاء جميع الأطراف للحفاظ على اللاعب، كما أنه لم يتحدث عن تجديد عقد أو طلبات معينة، ولذلك انتهى الأمر بكسر الشرط الجزائي، وحصولنا على 222 مليون يورو".

وتابع: "رغم ذلك فنحن متحمسون للغاية، لأن البعض يغفل أن برشلونة قدم أفضل كرة قدم في التاريخ بصورة جماعية، ورغم أن نيمار لاعب عظيم واستمتعنا به كثيرًا، فإنها ليست نهاية العالم، فالبارسا أكبر من أي لاعب".

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ودفع نادي العاصمة الفرنسية 222 مليون يورو، لفسخ عقد نيمار، ووقع معه لمدة خمسة مواسم، ليصبح البرازيلي أغلى لاعب في التاريخ، محطما صفقة انتقال بول بوجبا، من يوفنتوس الإيطالي، إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي، بمبلغ 105 ملايين يورو.

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