شرم الشيخ.. عنوان السائح اللبناني العاشق للطرب - "صور"

مصراوي:

السائح اللبناني بأناقته و"شياكته" أصبح سمة مميزة لشرم الشيخ في الأونة الأخيرة، فلم يعد يخلو فندق أو قرية سياحية من أسرة شامية لبنانية أو زائر شاب عابر.. تعجبهم الحفلات الموسيقية لفنانين وفنانات من بلدتهم بالإضافة إلى عروض الدلافين والمطاعم والشواطئ ورحلات السفاري.

التحسن الملحوظ في حركة السياحة الوافدة من لبنان يرجع للجهود المبذولة والتعاون المشترك بين الشركات المصرية ونظيرتها اللبنانية، لتنشيط حركة السياحة صيفًا، والسفر إلى مختلف المقاصد السياحية المصرية.

"مصراوي" التقى سائحين لبنانيين في شرم الشيخ، واستطلع رأيهم، عن سر عشقهم لمدينة السلام، وزيارتها في العطلات الدراسية وفي أوقات الحفلات الفنية.

تقول رانيا بشارة، سائحة لبنانية لـ"مصراوي": "أعشق مدينة شرم الشيخ فإنها مدينة ترفيهية، ولها طابع نابض بالحياة لدى الشعب اللبناني، بفضل مناخها وشواطئها ومطاعمها الشرقية والغربية ومنتجعاتها التي نستمتع بها حقًا".

وتضيف فيكي أبو سليمة: "أتي إلى شرم الشيخ منذ زمن طويل وأكرر الزيارات دومًا، فهذه المدينة لها جمالها، وأنا أحب رحلات السفاري ونزول البحر وحضور الحفلات الليلية والتسوق".

وتشير ندا خالد، شابة لبنانية عاشقة للطرب والحفلات إلى أن "اﻷجواء بشرم الشيخ ممتعة، فأنا أحب التسوق ورحلات السفاري بالجبال وسماع العود. وتمتعني كثيرًا رؤية عروض الدلافين".

وتكمل: "سوف أنقل الصوره ﻷصحابي بلبنان ولجميع من لم يحالفهم الحظ بقدومهم لمدينة السحر والجمال وسأكرر رحلاتي لشرم، وأتمنى لهذه المدينة انتعاشة أكثر بالسياحة من جميع الدول".