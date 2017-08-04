حبها لعمرو موسى وخطوبتها من شاب صغير.. 6 شائعات لاحقت نبيلة عبيد

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كلما زادت نجومية الفنان وحجم تأثيره في الساحة الإعلامية، كلما تكاثرت الشائعات التي تلاحقه، إذ أنه تعد مادة ثرية للتناول الصحفي والإعلامي، ويتهافت الجمهور على قرائتها، خاصة وإن كانت شائعة من العيار الثقيل، كالزواج أو الانفصال أو حتى الوفاة.

وفي التقرير التالي يستعرض لكم "التحرير لايف" أبرز 6 شائعات لاحقت الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد.

زواجها من مخرج المرأة والساطور

من أشهر هذه الشائعات كانت زواجها من مخرج فيلم "المرأة والساطور"، سعيد مرزوق، بعد أن التقطت لهما صور بملابس الزفاف، ولم يكن الأمر أكثر من مشهد يتدرب عليه المخرج مع بطلة الفيلم، وهي ترتدي فستان الزفاف الأبيض بينما يرتدي هو بدلة الزفاف الداكنة، فانتشرت الشائعة بسرعة البرق وقد أراد منتج الفيلم، محمد حسيب استغلال هذه الشائعة لحساب الدعاية لفيلمه فترك الشائعة تحقق الهدف منها، وبعد فترة قامت نبيلة عبيد ومعها المخرج سعيد مرزوق بتكذيب هذه الشائعة.

زواجها من محمود عبد العزيز

زواجها السري من الفنان محمود عبدالعزيز، شائعة بدأت تطاردها بعدما كونا ثنائيًا فنيا ناجحًا في عدد من الأفلام مثل: "أبناء وقتلة، والعذراء والشعر الأبيض"، ولكن الشائعة لم تمكث طويلا وتم إخمادها علي وجه السرعة، إذ كان محمود عبدالعزيز متزوجا حينها من السيدة جيجي زويد من خارج الوسط الفني وأم أولاده.

علاقة حب مع عمرو موسى

في نهاية عام 2011 نشر أحد أشهر المواقع الإخبارية المصرية خبر علاقة حب تجمع الفنانة نبيلة عبيد بمرشح الرئاسة المحتمل - آنذاك - عمرو موسى، وكان ردها: "إن كل ما يُقال عن هذه العلاقة هو مجرد شائعات مغرضة، لا أساس لها من الصحة، هدفها تشويه صورة عمرو موسي"، مؤكدة أنها لم تلتق بموسى سوى مرة واحدة في مناسبة عامة.

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وفاتها

في سبتمبر 2016 انتشرت شائعة وفاتها، ولكنها ردت فى تصريحات صحفية: "والله العظيم أنا بخير، وعندي أنفلونزا بس، ولسه مامتش"، موضحة أنها فوجئت باتصال بعض أصدقائها للاطمئنان على حالتها بعد أن تداولت الصحف خبر تدهور حالتها ورحيلها.

رحيلها عن مصر

في يونيو 2017 ترددت الأنباء حول هجرة الفنانة نبيلة عبيد للعيش في فرنسا، ولكنها خرجت لتوضح حقيقة الأمر في حوارها مع الإعلامية شافكي المنيري على محطة إذاعة "نجوم اف ام" بقولها: "لي صديقة تعيش في فرنسا وعزمتني في أحد المطاعم الذي وضع صورتي، وأنا موجودة ناس كثيرة كانوا يعرفونني وسلموا علي وطلبوا التصوير معي، وحب الاستطلاع عند صاحب المحل كان حابب يعرف أنا مين، وبعدها بيومين ذهبت بنفسي للمطعم لأني أحببت الطعام ونفس الأمر تكرر"، متابعة: "فوجئت بانتشار صوري على السوشيال ميديا ومن هنا خرجت الشائعة أني قررت ترك مصر، ولكن الحقيقة إني مقدرش أتنفس خارج بلدي".

خطوبتها من شاب صغير

آخر الشائعات التي نفتها نبيلة عبيد هي زواجها من شاب يصغرها في السن بثلاثين عامًا، مؤكدة في تصريحات صحفية أنها لن تخفي خبر زواجها إذا حدث، ولكنّ الجمهور يجب ان يأخذ خبرًا مهمًّا كهذا، منها شخصيًّا، وطالبت محبيها بعدم تصديق كل ما يتردد عن زواجها أو خطوبتها، لأنها لا تفكر أساسًا في الارتباط وسط هذه الظروف العصيبة اقتصاديًّا وأمنيًّا، على حد قولها.