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الجيش الأمريكي: مقتل قيادي بجماعة الشباب الصومالية في هجوم جوي

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مصراوي Masrawy

الجيش الأمريكي: مقتل قيادي بجماعة الشباب الصومالية في هجوم جوي

04:03 م الجمعة 04 أغسطس 2017

الجيش الأمريكي: مقتل قيادي بجماعة الشباب الصومالية في هجوم جوي

ارشيفيه

واشنطن- (د ب ا):

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (افريكوم) عن مقتل قيادي بجماعة الشباب الصومالية في هجوم جوي ناجح جنوبي الصومالي تم شنه في الثلاثين من الشهر الماضي.

وقالت القيادة الأمريكية، في بيان نشرته في موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أنه تم استهداف القيادي على محمد حسين، الملقب بابو جبل، في هجوم جوي بالقرب من تورتورو جنوبي الصومال، دون وقوع اصابات بين المدنيين.

وأضافت القيادة الأمريكية،التي مقرها في مدينة شتوجارت الألمانية، أن الولايات المتحدة قامت بهذه العملية بالتنسيق مع شركائها الإقليميين كرد مباشر على أعمال جماعة الشباب، التي اعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على القوات الصومالية.

كانت القيادة الأمريكية قد أعلنت يوم الاثنين الماضي عن استهداف قيادي بجماعة الشباب دون ذكر اسمه.

يذكر أن جماعة الشباب، التي تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في الصومال،تشن هجمات على المنشآت والقوات الحكومية وقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الافريقي التي تساند حكومة مقديشو في قتالها ضد الجماعة .

ويبلغ عدد قوات الاتحاد الأفريقي في الصومال أكثر من 20 ألف جندي .

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