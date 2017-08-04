محمد حمدي زكي يعبر عن استيائه من الأهلي

التحرير

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أعرب محمد حمدي زكي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استيائه من تجاهل مسئولي القلعة الحمراء تحديد مصيره في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم التحرير، أن استياء حمدي زكي جاء بسبب تجاهل مسئولي الأهلي مسألة تحديد مصيره، خاصة أن حسام البدري، المدير الفني للأهلي، رفض عودته للقلعة الحمراء.

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كان حمدي زكي قد طلب من الأهلي الاستغناء عنه بشكل رسمي لكي يتسنى له الانتقال إلى أي ناد آخر قبل انتهاء فترة الميركاتو الصيفي، إلا أن مسئولي الأهلي تجاهلوا الرد على اللاعب ما أثار استياءه.

ورفض اللاعب الدخول في أي صفقات تبادلية أو الإعارة إلى أي ناد مرة أخرى، خاصة بعد انتهاء إعارته من إنبي لمدة 6 أشهر.