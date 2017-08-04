حارس الأهلي يكشف حقيقة خلافاته مع لاعبي الفريق

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كشف مصدر مقرب من محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن استيائه الشديد من الأخبار المغلوطة التي أشارت إلى وجود أزمة بينه وبين لاعبي القلعة الحمراء بعد مباراة الفيصلي الأردني، ضمن الدور نصف النهائي من البطولة العربية، التي خسرها المارد الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وقال المصدر إن الحارس في حالة استياء كبيرة من الأخبار المغلوطة التي نشرت عنه في الساعات الماضية، وأشارت إلى توجيه لاعبي الفريق اللوم له على الخسارة من الفيصلي، لافتا إلى أن لاعبي الأهلي لم يتحدثوا مع الشناوي عن المباراة عقب انتهائها على الإطلاق.

وأوضح المصدر أن الحارس أكد أن هذه الأخبار ما هى إلا كذب وتضليل للرأي العام، ولا تشير للواقع داخل الأهلي، حيث إن المارد الأحمر يختلف تماما عن أي مكان آخر، فالفوز ينسب للجميع والخسارة أيضا، لأن القلعة الحمراء تتميز بالعمل الجماعي وليس الفردي، مشيرا إلى أن الشناوي أقسم له على أن ما كتب عن لوم اللاعبين له غير صحيح ولم يحدث.

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وأشار المصدر إلى أن مثل هذه الأخبار هدفها ضرب استقرار الفريق والتأثير على اللاعبين والجهاز الفني، خصوصا أن الفريق مقبل على مباريات هامة في نصف نهائي كأس مصر ودور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشدد المصدر على أن قوة العلاقة بين لاعبي الأهلي والاحترام والود والحب هو السائد بين الجميع، فالجميع في الأهلي أسرة واحدة وأيضا كل فرد يعرف دوره وحدوده بشكل جيد.