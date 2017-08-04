سيد عبدالحفيظ يبلغ مؤمن زكريا القرار النهائي بشأن احترافه

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عدم الموافقة على احترافه في الفيصلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم «التحرير»، أن سيد عبد الحفيظ طلب من مؤمن زكريا صاحب الـ29 عامًا، عدم فتح ملف رحيله من جديد، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، استقر بشكل نهائي على عدم احتراف اللاعب بشكل نهائي، وذلك خلال الجلسة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

شاهد أيضا

يذكر أن مؤمن زكريا لم يشارك في تدريبات الأهلي الصباحية بسبب معاناته من آلام في المعدة، خلال استعدادات الأهلي لمواجهة سموحة.(طالع التفاصيل)

ويواجه الأهلي نظيره سموحة، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في نصف نهائي مسابقة كأس مصر.