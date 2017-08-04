أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. التحرير

سيد عبدالحفيظ يبلغ مؤمن زكريا القرار النهائي بشأن احترافه

Google+ Print
سيد عبدالحفيظ يبلغ مؤمن زكريا القرار النهائي بشأن احترافه سيد عبدالحفيظ يبلغ مؤمن زكريا القرار النهائي بشأن احترافه

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أبلغ سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، مؤمن زكريا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، عدم الموافقة على احترافه في الفيصلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم «التحرير»، أن سيد عبد الحفيظ طلب من مؤمن زكريا صاحب الـ29 عامًا، عدم فتح ملف رحيله من جديد، مشيرًا إلى أن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري، استقر بشكل نهائي على عدم احتراف اللاعب بشكل نهائي، وذلك خلال الجلسة التي جمعتهما اليوم الجمعة، على هامش مران الفريق الجماعي الذي أقيم على ملعب التتش بالجزيرة.

شاهد أيضا

يذكر أن مؤمن زكريا لم يشارك في تدريبات الأهلي الصباحية بسبب معاناته من آلام في المعدة، خلال استعدادات الأهلي لمواجهة سموحة.(طالع التفاصيل)

ويواجه الأهلي نظيره سموحة، يوم الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب، في نصف نهائي مسابقة كأس .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: هذه أسباب عدم تسجيل 3 ملايين مهاجر مصري بـ"الخارجية"

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

وزيرة الهجرة: 11 مليون مصري في الخارج.. والنسبة الأكبر بالسعودية

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل

البشير: سد النهضة لن يؤثر على حصة مصر من مياه النيل