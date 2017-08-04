الأهلي يتلقي عرضا سويسريا لأحمد الشيخ

التحرير

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تلقى النادي الأهلي، عرضًا من أحد أندية الدوري السويسري، لضم أحمد الشيخ، صانع ألعاب الفريق، على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم «التحرير»، أن العرض يقدر بـ250 ألف دولار نظير إعارة الدولي المصري صاحب الـ24 عامًا، كما تضمن العرض حق الشراء النهائي للنادي السويسري بعد انتهاء الإعارة مقابل مليون و500 ألف دولار.

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وحتي الآن لم يرد الأهلي بالرفض أو القبول، بينما ينتظر اللاعب تحديد موقف القلعة الحمراء، خاصة أنه يعتبر ذلك العرض بوابة انطلاقة نحو الدوريات الأوروبية الكبيرة.

يذكر أن أحمد الشيخ عاد للنادي الأهلي قادمًا من تجربة إعارة من نادي مصر للمقاصة استمرت لمدة موسم، اعتلى خلالها صدارة هدافي مسابقة الدوري العام برصيد 17 هدفًا.