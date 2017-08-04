مطاردة في العجوزة توقع بعصابة سرقة الهواتف

كتب - محمد شعبان:

طاردة قوة أمنية شخصين كونا عصابة لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب المغافلة، وتمكنت من ضبطهما بالعجوزة.

البداية أثناء تفقد النقيبان مصطفى عبد الستار ومحمد متولي، الحالة الأمنية بالمنطقة الثانية بالعجوزة، استغاث بهما سمسار يدعى "صلاح صابر، وأبلغهما أن مجهولين يستقلان دراجة نارية سرقا هاتفه المحمول أثناء تحدثه فيه، وفرا هاربين.

ولاحق الضابطان والقوة المرافقة لهما المتهمين وتمكنوا من ضبطهما أثناء استقلالهما دراجة نارية، وهما: "سيد.ع"، 27 سنة، السابق اتهامه في 4 قضايا مخدرات، و"محمد ريشة"، 20 سنة، السابق اتهامه في 12 قضية، وبحوزتهما 3 هواتف أحدهم ملك مقدم البلاغ.

واعترف المتهمان أنهما كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الهواتف بأسلوب المغافلة، وأن الهاتفين المضبوطين بحوزتهما قاما بسرقتهما من شخصين أعلى الطريق الدائري.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء هشام العراقي، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة التي كلفت المباحث بتطوير مناقشة المتهمين عما ارتكباه من جرائم مماثلة.