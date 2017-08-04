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​المفتي ناعياً علي السمان: "خسرنا قيمة كبيرة أسهمت في نشر سماحة الإسلام"

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مصراوي Masrawy

​المفتي ناعياً علي السمان: "خسرنا قيمة كبيرة أسهمت في نشر سماحة الإسلام"

03:48 م الجمعة 04 أغسطس 2017

الدكتور شوقي علام

كتب- محمود مصطفى: 

نعي الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، المفكر الدكتور علي السمان رئيس الاتحاد الدولي للحوار بين الأديان والثقافات، الذي وافته المنية أمس الخميس عن عمر يناهز 88 عامًا، بالعاصمة الفرنسية باريس.

وقال المفتي، في بيان صحفي، اليوم الجمعة: "إن خسرت قيمة كبيرة برحيل المفكر الكبير الدكتور علي السمان، الذي أسهم في العديد من القضايا خاصة في مجال الحوار مع الآخر وحوار الأديان والثقافات والحضارات، ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة والتعريف بسماحة الإسلام ولقاءاته التي أفاد منها طلاب العلم".

وتوجه مفتي الجمهورية بخالص العزاء والمُواساة لأسرة الراحل، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان "إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعونَ".

يذكر أن الراحل الدكتور علي السمان، حاصل على ليسانس حقوق جامعة الإسكندرية مصر 1953، والدكتوراة في القانون والعلوم السياسية، جامعة باريس، فرنسا عام 1966، وشغل منصب رئيس الاتحاد الدولى لحوار الثقافات والأديان وتعليم السلام أوروبا، ورئيس الاتحاد الدولي لحوار الثقافات والأديان وتعليم السلام مصر، سكرتير عام الجمعية المصرية الأوروبية للإعلام الاقتصادي ومقرها الرئيسي بسويسرا، وغيرها من المناصب، كما أن له العديد من الدراسات والأبحاث فى مجال الحوار مع الآخر وغيره من المجالات.

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