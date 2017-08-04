كوريا الشمالية تدين قرار أمريكا حظر السفر إليها

سول- (د ب أ):

أدانت كوريا الشمالية اليوم الجمعة قرار الولايات المتحدة حظر السفر إليها، وتعهدت بأن بابها سوف يظل مفتوحا أمام الزائرين الأمريكيين.

ووصف متحدث باسم وزارة الشئون الخارجية في كوريا الشمالية حظر السفر بأنه "إجراء سيء يهدف إلى الحد من التبادل بين الشعوب من أجل عدم السماح للأمريكيين برؤية الصورة الحقيقة لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، حسبما أفادت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية.

وأضاف أن حظر السفر دليل على أن واشنطن تنظر إلى كوريا الشمالية باعتبارها عدوتها.

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية يوم 21 يوليو الماضي أنها سوف تحظر سفر المواطنين الأمريكيين إلى كوريا الشمالية، مشيرة إلى "المخاوف المتزايدة من خطر الاعتقال والاحتجاز لفترات طويلة بموجب نظام تنفيذ القانون في كوريا الشمالية".

ويأتي قرار حظر السفر بعد وفاة طالب أمريكي يدعى أوتو وامبير في يونيو الماضي إثر احتجازه في كوريا الشمالية بتهمة محاولة سرقة لوحة دعائية من فندقه ثم عودته من كوريا الشمالية إلى الولايات المتحدة في غيبوبة بعد الافراج عنه.