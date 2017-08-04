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إخلاء سبيل 5 متهمين في واقعة «مخزن الحمير» بالخانكة

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إخلاء سبيل 5 متهمين في واقعة «مخزن الحمير» بالخانكة إخلاء سبيل 5 متهمين في واقعة «مخزن الحمير» بالخانكة

التحرير

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أمرت نيابة الخانكة بإشراف المستشار أحمد عبد الله، السوم الجمعة، بإخلاء سبيل 5 متهمين بضمان محل إقامتهم على ذمة التحقيقات في واقعة العثور على 20 حمارا مذبوحا داخل مخزن بمنطقة أبو زعبل.

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أجهزة الأمن بالقليوبية -في وقت سابق- تمكنت من ضبط 5 أشخاص بينهم مسؤول مخزن لذبح الحمير داخل جمعية النصر، خاصة أن تقارير الطب البيطري أكدت عدم صلاحية اللحوم، وخطورتها على صحة المواطنين.
 
وعثرت قوات الشرطة على سيارات محملة بحمير حية يتم ذبحها داخل المخزن، إضافة إلى عدد كبير من الحمير المسلوخة، وكمية من الجلود.

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التحرير

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