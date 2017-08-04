ننشر أجندة «الوفد» التشريعية لدور الانعقاد الثالث

التحرير

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خليفة: نعكف على دراسة قوانين «التأمين الصحي والاجتماعي».. والتقدم بقوانين عن التسعيرة الجبرية

قال النائب محمد خليفة، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن الهيئة البرلمانية للحزب تعمل في إجازتها على مشروعات قوانين التأمين الصحي وكذلك الاجتماعي، بالإضافة لكل ما يخص التعليم.

وأضاف خليفة لـ«التحرير» أن قانوني التأمين الصحي والاجتماعي، في حال إقرارهما، سيكونان إنجازا لعشرين عاما مقبلة، حيث يصبح من خلالهما لكل فرد تأمين صحي واجتماعي غير مرتبط بمكان عمل حكومي أو خاص، ويتم من خلاله حصول كل فرد على «كارنيه» خاص به وبأسرته.

وأشار إلى أن هذا القانون سيلغي العلاج على نفقة الدولة، ويصبح لكل مواطن الحق في العلاج طبقا لما سيقره القانون، مضيفا أن القانون أيضا سيرفع الضغط عن الحكومة في الإقبال على العمل تحت مظلتها، وينشط القطاع الخاص، حينما يحق لكل مواطن الحصول على التأمين.

ولفت إلى أن القانون مقدم من الحكومة إلا أن لحزب الوفد تعديلات يعكف على دراستها بالإجازة البرلمانية وإعدادها لتقديمها، لتطبيقه على الجمهورية بأكملها، بدلا من البدء بمحافظة صغيرة كنموذج، كما تستهدف الحكومة، مع تحديد موارده المالية.

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وقال إن الهيئة تمارس عملها في أثناء الإجازة البرلمانية من خلال إعداد تقارير ومذكرات لعرضها على مجلس الوزراء لعرض القضايا العامة، منها تقرير عدم صرف العلاوة الخاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، كذلك مذكرة بشأن مواجهة الإرهاب.

وأوضح خليفة أنه يعتزم أيضا التقدم بمشروع قانون للتسعيرة الجبرية، لضبط السوق المحلية خلال مرحلة الاقتصاد المتحول، وألا يرتبط سعر المواد المحلية بالأسعار العالمية، مضيفا أنها تستهدف أيضا القضاء على جشع التجار.

وأضاف أنه سيطالب بعودة نشر المجمعات الاستهلاكية بكل منتجات الدولة مجددا، من سلع غذائية وغيرها، وذلك لتحقيق رفاهية للمواطن.

وأشار إلى أنه عازم على التقدم بتشريع لتحويل مرفق النقل العام لهيئة توجد بكل محافظات الجمهورية لمواجهة أسعار سيارات الأجرة، والسرفيس الخاص بنقل المواطنين، كما يعتزم التقدم بتعديل لقانون المرور، ينص على تقنين وضع التوك توك أسوة بوسائل المواصلات الأخرى، وتنظيم سيره، أيضا لوقف استخدامه من قبل من هم تحت السن.