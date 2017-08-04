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المحافظين: جهود مصر في سوريا للأسف تحاول دويلة عربية وقفها بدعم الإرهابيين

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المحافظين: جهود مصر في سوريا للأسف تحاول دويلة عربية وقفها بدعم الإرهابيين المحافظين: جهود مصر في سوريا للأسف تحاول دويلة عربية وقفها بدعم الإرهابيين

التحرير

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قال الدكتور إمام غريب، رئيس لجنة شئون الشرق الأوسط بحزب المحافظين، إن الدولة المصرية استعادت دورها الإقليمي بالمنطقة، وإن سوريا بدأت في تنفس هواء اتفاقية القاهرة، في إطار سياسة لإعادة الهدوء إلى ريف حمص، استكمالا لدورها الرامي لإرساء السلام في كل أنحاء سوريا.

وأشار غريب في بيان، اليوم، الجمعة، إلى دور مصر حاليا لإنهاء الصراع الدائر في سوريا منذ سنوات، وتحديدا منذ اندلاع الأزمة في مارس 2011، بعد توقيع اتفاقية الهدنة في القاهرة بالشراكة مع الروس والمعارضة السورية المعتدلة، التي جاءت لوقف نزيف الدم العربي السوري.

وأوضح أن هذا الدور الهام أتى ثماره بالفعل فى إعادة الهدوء إلى غوطة دمشق الشرقية، ومهد لوصول المساعدات الإنسانية لأول مرة منذ سنوات إلى هذه المدينة، حيث إن هذا الدور لا يمكن أبدا أن يتم إهماله، مضيفا أن مصر بحكم العروبة استقبلت ملايين اللاجئيين السوريين على أراضيها ويعاملون معاملة المصريين تماما.

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وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في الغوطة الشرقية كشف أدوار دول وجماعات إرهابية هدفها تدمير الدول العربية، مؤكدا أن مصر سند لسوريا والعكس صحيح، وأن علاقة البلدين تضرب بجذورها في عمق التاريخ.

ولفت إلى أن كل جهود مصر حاليا على الصعيد السورى، للأسف تحاول دويلة عربية وقفها، من خلال دعم الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح لإحداث خرق في الهدنة القائمة.

وأوضح أن روسيا رفضت عرض قطر استضافة محادثات السلام على أراضيها، وتمسكت باستضافة مصر تلك المحادثات، فالدول الكبرى تخاطب بعضها البعض وتتفهم الاتفاقيات.

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التحرير

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