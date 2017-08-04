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جامعة نوتنجهام تُكرم مدير مركز المواد الذكية بمدينة زويل 03:28 م الجمعة 04 أغسطس 2017

الدكتور صلاح صبري عبية

القاهرة- مصراوي:كرمت جامعة "نوتنجهام" بالمملكة المتحدة، الدكتور صلاح صبري عبية، مدير مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بمنحه درجة أستاذ الكرسي الفخرية في مجال الفوتونات، وذلك طبقًا للتقاليد الأكاديمية المتبعة في الجامعات البريطانية العريقة لتكريم بعض الأساتذة المتميزين عالمياً في مجال تخصصهم.ويعد هذا التكريم هو الثالث خلال شهر يونيو 2017، للدكتور صلاح عبية، لريادته العلمية في مجال الفوتونات عالمياً، بعد أن قرر مجلس إدارة جمعية علوم الضوئيات الأمريكية (OSA) في اجتماعه السنوي منح "عبية" العضوية الشرفية بالجمعية، وذلك لإسهاماته العلمية المتميزة ومجهوداته المهنية الجليلة طوال العشرين عاماً الماضية في جمعية علوم الضوئيات الأمريكية، فضلًا عن قرار مجلس إدارة مركز الفيزياء النظرية بإيطاليا التابع لهيئة اليونسكو، ووكالة الطاقة الذرية (ICTP) بفوزه بدرجة العضوية الشرفية نظير إسهاماته البحثية والتعليمية المتميزة في مجال الفيزياء وبخاصة الفوتونات في مصر والمنطقة وقارة أفريقيا.وانضم عبية، إلى مدينة زويل قبل خمسة أعوام، حيث عمل من قبل أستاذ كرسي الفوتونات بكبرى جامعات إنجلترا ونشر ما يزيد على 400 من الأوراق البحثية في دوريات عالمية ومؤتمرات دولية في مجال الفوتونات وتتعلق بقضايا المجتمع المصري.وحاز مدير مركز الفوتونات والمواد الذكية بمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، على العديد من الجوائز والتكريمات منها جائزة خليفة للأستاذ المتميز في البحث العلمي على مستوى العلماء العرب عام 2017، وهي أعلى جائزة علمية دولية مقدمة للدكتور عبية من دولة الإمارات العربية المتحدة، وباسم رئيس الدولة مباشرة، ودرجة الدكتوراه في العلوم العليا (DSC) من جامعة لندن عام 2016، وهي أعلى تكريم علمي يمنح لأساتذة الكرسي المتميزين عالمياً في مجال تخصصهم، وجائزة مؤسسة الفكر العربي في الإبداع العلمي، لبنان- ديسمبر 2015، وهي جائزة واحدة فقط تُمنح في كل مجالات العلوم والهندسة في كل عام لأحد العلماء العرب.كما حصل على جائزة الأكاديمية المصرية للبحث العلمي والتكنولوجيا (ASRT) في سبتمبر 2014، وهي جائزة واحدة فقط تُمنح كل عام لعالم مصري في العلوم الهندسية، وجائزة مؤسسة عبد الحميد شومان للعلماء العرب في العلوم الهندسية، الأردن- أكتوبر 2014، وهي جائزة واحدة تُمنح فقط كل عام لأحد العلماء العرب في العلوم الهندسية، وجائزة الدولة للتفوق في العلوم الهندسية، مصر- سبتمبر 2013، وتُمنح هذه الجائزة المرموقة لعالم واحد فقط من كل عام، وجائزة الدولة التشجيعية للعلوم الهندسية، مصر- سبتمبر 2005.وألف "عبية"، كتابين بعنوان "Computational Photonics, Wiley 2010"، وComputational Liquid Crystal Photonics, Wiley 2016"، وذلك من منطلق المكانة الدولية المتميزة في مجال الضوئيات المُصممة بتكنولوجيا النانو صديقة البيئة مع التركيز على النمذجة الحاسوبية الذكية للأجهزة الضوئية النانوية الحديثة.ويعمل الدكتور صلاح عبية، حالياً مع فريقه البحثي على تحويل الطاقة الشمسية إلى طاقة كهربائية بكفاءة أعلى من الخلايا التقليدية بنسبة تصل إلى 30%، والتي يتم تصنيع نماذج أولية منها حالياً مع جامعات كبرى بإيطاليا والولايات المتحدة.

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