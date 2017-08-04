​مدير محطة عبدالمنعم رياض: طبع تذاكر أتوبيسات النقل العام بالأسعار الجديدة خلال أيام

كتب- عبدالله قدري:

قال محمد عبد الفتاح مدير محطة عبد المنعم رياض (2)، إنه جرى طبع التذاكر الجديدة لأتوبيسات النقل العام فئة 2 جنيه ونصف في بعض الفروع فقط وليس كلها، وأن تذاكر "الأتوبيس الأحمر" فئة جنيه ونصف لم يتم طبعها حتى الآن.

وأضاف عبد الفتاح في تصريحات لمصراوي، الجمعة، أنه خلال أيام سيتم طبع التذاكر الجديدة كلها في مطابع الهيئة، وسيتسلم المحصلين التذاكر الجديدة بعد الزيادة.

وقال محصلون، إنهم يتعاملون بالتذكرة القديمة ولكن بالقيمة الجديدة حتى طبع الأسعار، مؤكدين أنهم فوجئوا بالسعر الجديد.

كانت هيئة النقل العام بالقاهرة، قررت اليوم الجمعة، رفع قيمة تذاكر أتوبيس هيئة النقل العام، 50 قرشا على جميع خطوطها، ليصبح ثمن تذكرة الأتوبيس الأحمر 150 قرشًا، والأزرق 250 قرشًا.

وسريعًا، تمكنت الهيئة من طبع التذاكر الجديدة فئة 250 قرشًا، ووزعتها على أتوبيسات الهيئة صباح اليوم، لكنها لم تطبع التذاكر فئة 150 قرشًا حتى الآن.

وألزمت الهيئة "الكمسارية" بتوزيع التذاكر فئة جنيه مع قطع تذكرة بـ 50 قرشًا على الركاب، كمحاولة لتسيير الحركة لحين طبع التذاكر الجديدة.