تقارير: مستشار أمريكي خاص يصدر أوامر استدعاء رسمية للإدلاء بشهادات

واشنطن- (د ب أ):

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن روبرت مولر، المستشار الخاص بشأن التحقيق في تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام، 2016 أصدر أوامر استدعاء رسمية للإدلاء بشهادات أمام هيئة محلفين كبيرة.

وأفادت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير، نقلا عن محامين يعملون في القضية، بأن بعض أوامر الاستدعاء للشهادة أو تقديم مستندات، التي صدرت في الأسابيع القليلة الماضية، كانت تهدف إلى "الحصول على وثائق متعلقة بالتعاملات التجارية" لمايكل فلين، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأضافت الصحيفة أن مولر يعتمد على إحدى هيئات المحلفين الكبيرة التي تعمل عادة في واشنطن بدلا من تشكيل هيئة محلفين خاصة.

وتهدف أوامر استدعاء أخرى من هيئة المحلفين الكبيرة إلى الحصول على "وثائق وشهادات من أشخاص شاركوا " في اجتماع بين دونالد ترامب الأبن ومحامية روسية عام 2016، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية نقلا عن مصدر مطلع.