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محكمة تركية ترفض الإفراج عن ناشط حقوقي ألماني

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مصراوي Masrawy

محكمة تركية ترفض الإفراج عن ناشط حقوقي ألماني

03:22 م الجمعة 04 أغسطس 2017

محكمة تركية ترفض الإفراج عن ناشط حقوقي ألماني

الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر

إسطنبول- (د ب أ):

رفضت محكمة تركية طلب فريق الدفاع عن الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر بالإفراج عنه من الحبس الاحتياطي.

وأعلن فريق الدفاع اليوم، الجمعة، أن زميل شتويتنر السويدي علي غرافي والنشطاء الحقوقيين الأتراك الستة المعتقلين معهما سيبقون أيضا في الحبس على ذمة التحقيق.

وبحسب البيانات، بررت المحكمة المختصة في إسطنبول قرارها بأن الأدلة المطروحة أمامها جسيمة لدرجة تستدعي استمرار حبس المتهمين حتى تقديمهم للمحاكمة.

وانتقد فريق الدفاع مكوث شويتنر وزميله غرافي في حبس منفرد منذ نقلهما يوم الثلاثاء الماضي إلى أحد السجون في حي سيليفري غربي إسطنبول.

يشار إلى أن الصحفي الألماني-التركي دينيز يوجيل يقبع أيضا في الحبس الاحتياطي في سيليفري.

وتسبب اعتقال تركيا لمواطنين حاملين للجنسية الألمانية في توتر العلاقات بين أنقرة وبرلين.

ويواجه المعتقلون اتهامات تتعلق بدعم تنظيمات إرهابية.

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