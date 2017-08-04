رئيس كولومبيا يشكر شيخ الأزهر لإرسال قافلة سلام للعاصمة بوغوتا

كتب - محمود مصطفى:

عقدت قافلة السلام التي أوفدها مجلس حكماء المسلمين إلى كولومبيا لقاءً مع خوسيه ألفريدو راموس، مدير الشؤون الآسيوية والأفريقية بوزارة الخارجية الكولومبية، بالقصر الرئاسي "سان كارلوس"، نيابة عن الرئيس الكولومبي "خوان مانويل سانتوس".

وقال راموس، إن الرئيس يبعث بتحياته إلى قافلة السلام ويعبر عن سعادته البالغة بقدوم القافلة وأنشطتها التي تقوم بها في الوقت الحالي داخل المؤسسات والجامعات الكولومبية المختلفة -حسبما ذكر الأزهر في بيان صحفي.

وشدد ألفريدو راموس، أن قدوم قافلة السلام إلى كولومبيا تأتي في لحظة فارقة من تاريخ البلاد.

وقال إن أهمية القافلة تأتي في نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك داخل المجتمع الكولومبي وانعكاس ذلك على السلام العالمي، ودعم جهود الحكومة في هذا الصدد، وهو ما نراه ملموسًا على أرض الواقع.

وأشار راموس أن رسالة السلام التي تحملها القافلة الموفدة من الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بالغة الأهمية، مؤكدًا على أهمية وضرورة الدور التوعوي الذي تقوم به هذه القافلة في تصحيح المفاهيم المغلوطة التي يتم نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتحذير من مخاطرها.

وأعرب عن تحياته للدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتقديره للجهود التي يقوم بها الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، معبرًا عن اهتمام الحكومة الكولومبية بدور هذه القافلة وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لعمل القافلة.