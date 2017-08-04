أخبار عاجلة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة -
بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟ -
الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث -
الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين -
استقبال ميركل بالسب في فعالية انتخابية شرقي ألمانيا -
وسائل إعلام إسبانية: ارتفاع عدد ضحايا حادث الدهس إلى 13 قتيلاً -
الخارجية الروسية: شن هجوم ضد كوريا الشمالية سيؤدي إلى مأساة -
ماذا نعرف عن هجوم الدهس في برشلونة حتى الآن؟ -
"مجدي يعقوب" يكشف مواصفات المدينة الطبية الجديدة بأسوان -
إحالة 43 عاملاً بمستشفى زاوية الناعورة بالمنوفية للتحقيق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

8 نصائح للحفاظ علي البشرة مع الاستخدام اليومي للمكياج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

8 نصائح للحفاظ علي البشرة مع الاستخدام اليومي للمكياج

03:18 م الجمعة 04 أغسطس 2017

8 نصائح للحفاظ علي البشرة مع الاستخدام اليومي للمكياج

طرق للحفاظ علي البشرة

كتبت-نرمين الجلاد:

يساعد المكياج على إبراز جمالكِ وإخفاء بعض العيوب، لكن ما تعانين منه فيما بعد من الآثار الجانبية الضارة على البشرة يجعل الموضوع مؤرق لدى العديد من الفتيات.

تختلف حدة الضرر من استخدام "المكياج"، فمنها على المدى القصير التحسس أو ظهور الرؤوس السوداء،و شحوب الوجه ، وأخرى على المدى الطويل مثل تجاعيد الوجه، لذلك تقدم خبيرة التجميل "نانيس سليم" نصائح للحفاظ علي البشرة اذا كنتي ممن يواظبون على استخدامه يومياً: -

1-يفضل استخدام مزيل المكياج الخالي من الكيماوبات ، والمداومة علي استخدام الأقنعة الطبيعية المرطبة و المنظفة لبشرتك.

2-يفضل وضع الكريم المرطب للبشرة والجسم، بعد غسل الوجه أو الاستحمام مباشرة.

3-تجنبى النوم نهائيا بالمكياج ، لأن البشرة تجدد نشاطها في الليل ومستحضرات التجميل تعوق ذلك.

4-من الأفضل تجنب غسل الوجه بالماء الساخن، لأنه يساعد علي ظهور التجاعيد بشكل أسرع. 

5-استخدام المقشرات الطبيعية للبشرة مرتين أسبوعيًا، لكي تساعد على تجديد الخلايا وإضفاء اشراقة للبشرة.

6- يفضل لأصحاب البشرة الجافة وضع زيت زيتون او جلسرين بعد غسل الوجه، لكي تحصلي على بشرة ناعمة دائما.

7-تجنبي إزاله المكياج بعنف او بسرعة ،ويفضل أن يمسح ببطء وبرقة مثل النبضات وخصوصا منطقة العين.

8- يجب وضع واقي ضد الشمس والانتظار 10 دقائق قبل تطبيق المكياج علي البشرة.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 5 عادات يومية تضر ببشرتك.. أحدهم "القهوة"

    هو وهي

  • كيف يمكنك اختيار واقي الشمس المناسب لبشرتك؟

    هو وهي

  • كيف تحصلين على البشرة البرونزية في الصيف بأقل التكاليف؟

    هو وهي

  • بالصور- كيت ميدلتون تكشف سر شباب بشرتها

    هو وهي

إعلان

6f5afeedff.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

أبرز هجمات سمك القرش على السائحين في مصر السنوات الأخيرة

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

بعد نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية.. هل يتغير موقف "تيران وصنافير" أمام القضاء؟

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الدنمارك تكتشف 7 أطنان أخرى من البيض الملوث

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين

الخارجية الروسية تدعو إلى محاربة المواقع التي تبث معلومات للمتطرفين