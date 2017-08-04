8 نصائح للحفاظ علي البشرة مع الاستخدام اليومي للمكياج

كتبت-نرمين الجلاد:

يساعد المكياج على إبراز جمالكِ وإخفاء بعض العيوب، لكن ما تعانين منه فيما بعد من الآثار الجانبية الضارة على البشرة يجعل الموضوع مؤرق لدى العديد من الفتيات.

تختلف حدة الضرر من استخدام "المكياج"، فمنها على المدى القصير التحسس أو ظهور الرؤوس السوداء،و شحوب الوجه ، وأخرى على المدى الطويل مثل تجاعيد الوجه، لذلك تقدم خبيرة التجميل "نانيس سليم" نصائح للحفاظ علي البشرة اذا كنتي ممن يواظبون على استخدامه يومياً: -

1-يفضل استخدام مزيل المكياج الخالي من الكيماوبات ، والمداومة علي استخدام الأقنعة الطبيعية المرطبة و المنظفة لبشرتك.

2-يفضل وضع الكريم المرطب للبشرة والجسم، بعد غسل الوجه أو الاستحمام مباشرة.

3-تجنبى النوم نهائيا بالمكياج ، لأن البشرة تجدد نشاطها في الليل ومستحضرات التجميل تعوق ذلك.

4-من الأفضل تجنب غسل الوجه بالماء الساخن، لأنه يساعد علي ظهور التجاعيد بشكل أسرع.

5-استخدام المقشرات الطبيعية للبشرة مرتين أسبوعيًا، لكي تساعد على تجديد الخلايا وإضفاء اشراقة للبشرة.

6- يفضل لأصحاب البشرة الجافة وضع زيت زيتون او جلسرين بعد غسل الوجه، لكي تحصلي على بشرة ناعمة دائما.

7-تجنبي إزاله المكياج بعنف او بسرعة ،ويفضل أن يمسح ببطء وبرقة مثل النبضات وخصوصا منطقة العين.

8- يجب وضع واقي ضد الشمس والانتظار 10 دقائق قبل تطبيق المكياج علي البشرة.