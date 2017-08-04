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مجازاة 4 من العاملين بمركز أشمون لتقصيرهم في العمل

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مصراوي Masrawy

مجازاة 4 من العاملين بمركز أشمون لتقصيرهم في العمل

03:26 م الجمعة 04 أغسطس 2017

مجازاة 4 من العاملين بمركز أشمون لتقصيرهم في العمل

المهندس هشام بيومي

المنوفية - مروة فاضل:

قرر المهندس هشام بيومي، رئيس مركز ومدينة أشمون، بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، مجازاة 4 من العاملين بطرق قبلي وبحري لتقصيرهم في العمل .

وفي ضوء ذلك جرى مجازاة كل من: "أسامة أحمد سليمان، باحث قانوني، وزكريا عبد الله محمد سويلم، فني زراعي من العاملين بطرق قبلي أشمون"، بخصم يومين من راتب كل منهما الشهري لتركهما العمل بدون إذن.

وصدر قرار بمجازاة "علاء محمد السيد الأشموني"، سائق بمنظومة النظافة بالوحدة المحلية بشما، بخصم يوم من المكافأة الشهرية له لمسئوليته عن إلقاء القمامة بمصرف حوض أمام منزل أحد المواطنين بدلاً من الذهاب به إلى مقلب كفر داود .

من جانب آخر، أسفرت التحقيقات التي جرت بشأن مذكرة قسم الإشغالات بالمجلس بشأن اللجنة المشكّلة من الإشغالات والرخص وشرطة المرافق، لرفع الإشغالات بداية من طريق عزبة 17 حتى الكوادي مرورًا بالبرانية وطليا، عن مجازاة صلاح أبو العلا محمد غنيم، بالإنذار لعدم إشرافه السليم على العاملين بالإشغالات بالوحدة المحلية بالبرانية، إبان فترة عمله رئيسًا لها، حيث تبين وجود مخالفات لم يجر اتخاذ أي إجراءات حيالها إلا بعد نزول اللجنة .

وأكد بيومي، أنه لا تهاون مع المقصرين في عملهم، وأن المصلحة العامة وتحقيق مصلحة المواطنين هي أهم أولوياته .

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