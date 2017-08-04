الخليفي: نيمار لم يأت لنا من أجل المال.. وتعاقدنا معه من أجل الحلم الأكبر

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عبر ناصر الخليفي، رجل الأعمال القطري، ومالك نادي باريس سان جيرمان، عن سعادته بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا من نادي برشلونة الإسباني.

البرازيلي صاحب الـ25 عامًا أصبح هو الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم، بعدما قام بدفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 222 مليون يورو لناديه السابق «برشلونة»، قبل أن يعلن باريس سان جيرمان تعاقده مع اللاعب لمدة 5 مواسم.

وقال الخليفي في المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم اللاعب لوسائل الإعلام: "نيمار هو مستقبل باريس سان جيرمان، هو الأساس الحاضر والمستقبل في مشروعنا الكبير ونعوّل عليه كثيرًا".

شاهد أيضا

وأضاف: "نيمار هو أفضل لاعب في العالم، ولم يأت لنا من أجل المال، لو كان يبحث عن المال، فهنالك أندية كثيرة في العالم مستعدة أن تدفع ضعف ما دفعناه".

وأوضح الخليفي أنه تعاقد مع نيمار بشفافية شديدة ولا يهمه لجوء برشلونة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائلًا: "اطمئنوا واحتسوا القهوة، لأن لدي فريقا كاملا يعرف كل كبيرة وصغيرة في اللوائح والقوانين، ويعمل ليل نهار".

وأتم الخليفي قائلا: "تعاقدنا مع نيمار من أجل حلمنا الأكبر للفوز بدوري أبطال أوروبا، فهذا هو الحلم الذي نقلناه لنجم البرازيل ولن نتنازل عنه، ومع نيمار سيصبح باريس سان جيرمان أقوى والدوري الفرنسي سيزداد شهرة".